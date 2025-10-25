El PSOE Aragón exige a Azcón transparencia con los datos del cribado del cáncer: "Abandonan a la gente"

El portavoz del PSOE Aragón, Jesús Morales, ha exigido este sábado al gobierno de Azcón transparencia y que traslade al Ministerio de Sanidad la información sobre los cribados de cáncer de mama. Esta petición ha coincidido con la celebración del día del afiliado del PP que ha traído hasta Zaragoza a Alberto Núñez Feijóo.

De esta forma, Morales ha exigido transparencia en los datos: "Se trata de garantizar la protección de las mujeres". Los socialistas reclaman asimismo que el programa de prevención de cáncer de mama se anticipe a los 45 años mediante la realización de cribados periódicos.

"Ayer vivimos el ejemplo perfecto de la política del PP de Azcón, la política del postureo y la confrontación, y estamos muy preocupados por la negativa del Gobierno aragonés de entregar los datos al Ministerio de Sanidad", ha dicho Morales.

Por tal motivo, el portavoz socialista ha explicado que han presentado en las Cortes de Aragón una iniciativa parlamentaria en esta línea y que se presentarán otras en el resto de administraciones locales y comarcales de Aragón.

Para Morales estos hechos "constatan la continua negativa del PP a todo, abandonan a la gente y con esa confrontación lo único que consiguen es que no se repartan los fondos para la lucha contra el cáncer".

El portavoz socialista ha acusado que a Azcón "y a los suyos, les da igual": "Solo hacen políticas para sus amigos, para los de siempre; la sanidad pública, como el resto de servicios públicos, les da igual”, ha concluido Morales.

Ha recordado la gravedad de lo que "estamos viendo en la sanidad andaluza". "A esto conducen los recortes y las privatizaciones: a situaciones dramáticas", ha añadido. "Nos preocupa que el amiguismo de Azcón esté deteriorando la sanidad pública en Aragón", ha remarcado.

Durante la rueda de prensa, Morales ha señalado "qué problema tiene Azcón con la transparencia" y ha criticado que los consejeros del PP abandonaran ayer la reunión del Consejo Interterritorial de Salud y sin embargo "acudieran la noche anterior a la cena oficial". "Primero gobernar y gestionar, y después el resto", ha reclamado Morales.

El portavoz socialista ha reivindicado la sanidad pública para todas y todos y ha compartido "la solidaridad de los socialistas aragoneses con las mujeres andaluzas".