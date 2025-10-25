Azcón anuncia que presentará "inminentemente" el presupuesto y atiza a Vox: "Cobarde es salir corriendo"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lanzado un gran anuncio para los próximos días durante su intervención en el día del afiliado del Partido Popular arropado por Alberto Núñez Feijóo. Azcón ha avanzado que el consejero de Hacienda presentará "inminentemente el mejor presupuesto de nuestra comunidad".

Una jornada celebrada en el Parque de Atracciones en la que se han reunido más de 600 afiliados quienes han arropado a la cúpula del Partido Popular en Aragón y con la presencia muy aclamada del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, Azcón no ha dudado en lanzar un dardo a Vox, quienes fueron socios de gobierno en Aragón hasta el pasado verano de 2024 y esta misma semana ha roto las negociaciones sobre los venideros presupuestos tras los polémicos tuits de un asesor.

"Si Vox a lo que se dedica es a bloquear al Gobierno de Aragón, beneficia a Sánchez y perjudica a Aragón", ha enfatizado Azcón. El presidente se ha mostrado contrariado con las recientes acciones de Vox y le ha posicionado más cerca de Sánchez ya que el Vox actual "es el que quiere Pedro Sánchez" al parecer de Azcón. A lo que ha recalcado: "Vamos a dar la batalla".

Tras ello, Azcón ha mantenido que "queremos seguir gobernando para seguir mejorando la calidad de vida de los aragoneses", pero sobre todo, ha recalcado que "queremos cambiar el Gobierno de España, que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno".

Su intervención ha estado marcada por la presencia de Vox y el PSOE a los que ha seguido mandando mensajes: "Si Vox y el PSOE están dispuestos a hacerle la pinza al PP, quiero decirle a Vox que quede claro que lo valiente en política es gobernar. Quienes son los cobardes son los que salen corriendo de un Gobierno", ha criticado.

El partido liderado por Alejandro Nolasco en Aragón no ha sido el único al que ha señalado ya que ha tildado de "señora de las mentiras y ministra de fin de semana" a Pilar Alegría: "Ayer vino a hablarnos de guerras en Aragón. La semana que uno de los dos partidos del Gobierno de España ha pedido la dimisión de la ministra de Vivienda", ha indicado.

Asimismo, ha mencionado al recientemente fallecido, Javier Lambán, "que representaba los valores del PSOE frente al nuevo PSOE que solo le interesa defender a Sánchez". A lo que ha añadido: "Las guerras del PSOE suelen acabar en el parador de Teruel y nos dan asco".

Más allá de reproches autonómicos, Jorge Azcón ha querido mostrar su apoyo "al próximo presidente del Gobierno" y le ha pedido "que venga a Aragón y se comprometa con Aragón". Asimismo, le ha dado su mano para que aquello ocurra: "Mi confianza y por supuesto la del PP de Aragón vamos a trabajar duro para que Alberto Núñez Feijoo sea el próximo presidente del gobierno de España".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante su intervención en el día del afiliado del PP en Zaragoza Chus Marchador

"Estamos preparadas para pasar a la acción"

La jornada la iniciado entre aplausos la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha acogido el acto "la casa de todos vosotros". No ha tardado en acordarse del PSOE durante su interverción: "No me quiero imaginar el dia del afiliado del PSOE, no creo que sea con la misma alegría que lo vamos a celebrar hoy aquí".

Así, ha agradecido a Alberto Núñez Feijóo que haya acudido a la cita por segundo año consecutivo como "compromiso con nuestra tierra, fomentando la unidad entre afiliado, simpatizante y que defendemos unos principios de libertad, igualdad de oportunidades, honradez y vocación del servicio público".

Su intervención ha estado marcada por los halagos a las gestiones de Azcón y Feijóo: "Nuestro líder en Aragón, Jorge Azcón, es un ejemplo de liderazgo fomentando la unidad, defensa de los principios ideológicos que defendemos y la defensa del interés público. Ese mismo interés que tenemos en Aragón y que defiende Azcón es el mismo que defiende Feijóo en toda España".

Asimismo, ha recalcado la diferencia con el grupo socialista municipal "que no se hablan los propios concejales, donde no se fían unos de otros y solo piensan en quién va a sobrevivir".

Por ello, ha criticado que "no están pensando en los intereses de los zaragozanos", mientras ha ensalzado que su gobierno "está transformando Zaragoza, invirtiendo en calles, avenidas, equipamiento, mejorando la vivienda pública. Solucionando los problemas de los ciudadanos".

Por todo, la alcaldesa de Zaragoza ha finalizado con un fuerte mensaje: "Estamos preparadas para pasar a la acción, cuando nos llames vamos a pasar a la acción".

Críticas a Ábalos

Durante el acto también ha tomado la palabra el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, quien ha destacado la importancia de que el partido llegue a cada rincón para que los habitantes de la Comunidad tengan una vida mejor.



"Se necesitan líderes que escuchen, no que griten. En el PP no vivimos del enfrentamiento sino del esfuerzo", ha subrayado, poniendo como ejemplos avances de municipios del PP en la provincia de Zaragoza.

Mientras, el presidente del PP de Huesca, Gerardo Oliván, ha comenzado presumiendo de ser Capital Europea del Turismo por segundo año. Esto le ha servido para dar las gracias al Gobierno de Jorge Azcón por las inversiones "históricas" que se están haciendo en el territorio.



"En Aragón se están construyendo viviendas, se están arreglando carreteras, se está invirtiendo como nunca en el Pirineo y se esstá en camino de que los bienes de Sijena retornen de donde nunca debieron salir", ha dicho.



También ha cargado contra el PSOE altoaragonés, "germen" del actual PSOE-Aragón de Pilar Alegría, "el más sanchista de toda España". "Se dedican a polarizar y a manosear el Estado de derecho", ha aseverado.

Por su parte, la intervención de presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste, ha estado marcado por la polémica de Ábalos en el parador de Teruel. Así, ha lamentado que el "Parador de Teruel ahora se conocerá como el parador de las prostitutas".

"Teruel es la ciudad del amor pero a Ábalos no se lo explicaron esto bien, que no era amor romántico, el de verdad", ha comenzado.

Así, ha criticado la supuesta polémica fiesta protagonizada por José Luis Ábalos en 2021: "Cómo puede venir un ministro del PSOE, de Pedro Sánchez, venir a hacer una fiesta en pandemia con prostitutas al parador mientras estábamos todos luchando para salir adelante en la pandemia", ha recalcado.