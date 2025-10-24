Pilar Alegría carga contra la "deslealtad" del PP por su plantón a Mónica García: "¿No dan datos porque son malos?"

Pilar Alegría ha cargado este viernes contra los consejeros de Sanidad del PP por plantar a la ministra Mónica García en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) que se está celebrando en Zaragoza.

Para la portavoz del Gobierno, se trata de una “absoluta falta de lealtad”. “Lo verdaderamente preocupante es que las comunidades autónomas del PP hayan decidido coartar al Gobierno de España y fundamentalmente a la ciudadanía el hecho de que se puedan conocer cómo están los cribados. Cuando uno no quiere dar esta información que se le ha solicitado por parte del Gobierno de España, la primera pregunta que hay que hacer es qué problema tienen con la transparencia”, ha resaltado.

A este respecto, se ha preguntado si “cuando ocultan una información que busca hablar y mejorar la salud de las mujeres” no se enseña porque “es mala”: “¿No la quieres dar a conocer precisamente por eso, porque las cifras que vas a reflejar son negativas? Es una muestra más de la deslealtad y, sobre todo, de las nulas ganas de colaborar por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular, en este caso, en materia de sanidad pública”.

La portavoz del Gobierno también se ha referido al órdago de Junts. Alegría ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “está cumpliendo los acuerdos” y “va a seguir haciéndolo lo que queda todavía de legislatura hasta 2027”.

La también ministra de Educación contestaba así a la Ejecutiva convocada por los de Carles Puigdemont para el próximo lunes en Perpiñán (Francia) con el objetivo de oficializar la ruptura definitiva con el PSOE.

Alegría ha mostrado su “máximo respeto” a las decisiones y votaciones que puedan hacer desde Junts y ha asegurado ser “perfectamente consciente” de que son un Gobierno en minoría. “Evidentemente, eso te lleva a negociar, a debatir y a dialogar con todas las fuerzas parlamentarias, y creo que el trabajo también se mide en las iniciativas aprobadas”, decía.

En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo de coalición ha sido capaz de aprobar 44 leyes en esta legislatura. “Si ustedes revisan y miran cuál ha sido la productividad legislativa en los distintos parlamentos autonómicos incluso aún teniendo mayoría absoluta podemos encontrarnos con cifras de una, dos o tres leyes como máximo. Aun con esa dificultad parlamentaria o esa minoría, la capacidad de diálogo y acuerdo que hemos demostrado ha sido más que posible”, defendía.