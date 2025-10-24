Pilar Alegría insta a PP y Vox a dejarse de "paripés" en Aragón: "Es más ciencia ficción que la Guerra de las Galaxias"

La ministra, portavoz y secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha instado este viernes a PP y Vox a dejarse de “paripés” tras la polémica por la dimisión de un asesor por publicar mensajes racistas y fascistas en sus redes sociales, que ha desembocado en la ruptura de puentes entre los exsocios y ha reducido prácticamente a cero la posibilidad de que la Comunidad tenga nuevos presupuestos en 2026.

La titular de Educación ha recalcado que la competencia de convocar elecciones en Aragón “le corresponde al presidente Azcón”. “Es su derecho legítimo y, por tanto, él tendrá que decidir si quiere adelantarlas o no. Que las convoque cuando él considere”, ha dicho.

Acto seguido, ha querido dejar claro que un posible adelanto no cogerá a su partido con el pie cambiado: “El PSOE está preparado para ir a las elecciones ahora o en 2027, que es cuando corresponde”.

Para ella, el cruce de declaraciones de esta última semana es “poco menos que una riña infantil”. “Esto es más artificial y más de ciencia ficción que la Guerra de las Galaxias. Todos los aragoneses sabemos perfectamente que PP y Vox son dos partidos políticos con siglas diferentes, pero con el mismo proyecto de recorte”, sentenciaba.

