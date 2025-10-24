Alberto Izquierdo, único candidato para presidir el Partido Aragonés (PAR) en su congreso de refundación

La candidatura de Alberto Izquierdo ha sido la única presentada al congreso de refundación. E. E.

Una única candidatura, encabezada por Alberto Izquierdo, aspira a la Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés en el XVI Congreso de Refundación del PAR, que tendrá lugar el próximo domingo 26 de octubre, en Zaragoza.

Así lo ha hecho público el Partido Aragonés en su página web, una vez finalizado el plazo de presentación y comprobado el cumplimiento de los requisitos de la lista presentada, que lidera Alberto Izquierdo como candidato a la presidencia del PAR.

Tal y como se establece en el reglamento del Congreso, “en el supuesto de que solo se hubiera presentado una candidatura a la Comisión Ejecutiva y otra a la Comisión de Disciplina, se procederá por el presidente de la Mesa del Congreso a su proclamación”. Tras la proclamación de la candidatura electa, se cerrará el cónclave con la intervención del presidente del Partido Aragonés.

Este Congreso de Refundación tiene como objetivo adaptar el Partido Aragonés a la realidad actual de Aragón, convirtiéndose en una formación política más participativa y abierta. De esta forma, una de las novedades de este cónclave, que se celebrará en la Ciudad Escolar Pignatelli, es que todos los afiliados tendrán la oportunidad de participar, con voz y voto, mediante sufragio libre y secreto.

En total serán tres las ponencias que se defenderán y votarán en el Congreso, en las que se incluyen las enmiendas aportadas por los militantes en el plazo abierto para este fin. La primera de ellas es la Ponencia Política: Proyecto político de refundación del Partido Aragonés, a la que se suman una Ponencia de Estatutos y otra, de Gestión de Recursos Endógenos de Aragón.