Azcón descarta un ‘efecto contagio’ por las elecciones en Extremadura: "Aquí dependerá del presupuesto y nada más"

El más que posible terremoto electoral en Extremadura no tendrá réplicas en Aragón. El presidente, Jorge Azcón, ha descartado este jueves que el previsible adelanto que maneja el Ejecutivo de María Guardiola genere un 'efecto contagio' en la Comunidad. "En Aragón tomamos nuestras propias decisiones, y lo que ocurra aquí va a depender del presupuesto y de nada más", ha subrayado.

La crisis con Vox por el despido de un asesor por publicar en sus redes sociales mensajes racistas y fascistas ha hecho que la relación de los exsocios atraviese uno de sus peores momentos. Tanto que los de Santiago Abascal estarían pensando ya en un posible veto de cara a una futura investidura.

"Las decisiones importantes es mejor tomarlas con la cabeza fría que con visceralidad. Creo que la política es suficientemente seria como para que reflexionemos más antes de hacer determinadas declaraciones", ha asegurado.

En este sentido, se ha preguntado qué hará Vox si no apoya al candidato del Partido Popular: "Hay dos posibilidades, que gobierne el PSOE y que, por lo tanto, lo haga Pilar Alegría, o que gobierne el PP y lo haga Jorge Azcón".

El barón conservador ha insistido en que, pese a las polémicas, él sigue trabajando para tener unos nuevos presupuestos. "Los objetivos de mi Gobierno están claros. Queremos seguir apostando por la política de vivienda, por las carreteras, por incrementar los presupuestos de la sanidad o de la educación, construyendo un nuevo hospital y construyendo más colegios", ha expuesto.

Otro de esos objetivos es "que cambie el Gobierno de España". "Y lo que hay que preguntarle a Vox es si lo comparte o no", ha insistido.

Con esas dos cuestiones "fundamentales" como eje, Azcón se pregunta si "una pinza entre PSOE y Vox va a ayudar a que esto ocurra": "Como ya dije ayer, merece la pena que recapaciten".

Para el líder popular, "un exasesor que ellos mismos han decidido echar de su partido no puede ser la razón por la que se pare todo el presupuesto de una comunidad autónoma tan importante como es Aragón".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.