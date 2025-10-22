El PP pide apartar a Lucio Cucalón de Aguarón por "limpieza institucional" ante su previsible inhabilitación

El PP vuelve a la carga contra el alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón. Su presidente provincial, Ramón Celma, ha instado este miércoles a apartarlo del Ayuntamiento y de la presidencia de la comarca Campo de Cariñena por una cuestión de “limpieza institucional”.

Cucalón está hoy más cerca de ver ratificada la inhabilitación para cargo público que le impuso la Audiencia Provincial al condenarlo por acoso a dos funcionarios de la comarca.

Tal y como publica Heraldo de Aragón, la Fiscalía del Tribunal Supremo asegura no ver motivo para anular el fallo, que podría acabar con una carrera política de más de 30 años salpicada de escándalos y presuntas irregularidades.

Celma cree que el PSOE debería “dar ejemplo” y quitarle la responsabilidad. En este sentido, ha recalcado que el PP se ofreció a apoyar un cambio en la Alcaldía y en la comarca, una propuesta que ha caído en saco roto.

El dirigente popular ha recordado que Cucalón tiene múltiples frentes abiertos. Uno de ellos es el juicio por falsedad documental que se celebrará este próximo 2 de diciembre. En él se ahondará en el agujero de más de un millón de euros que se creó en el Consistorio por la gestión de un polígono industrial que “no existe y nadie conoce”.

Por otra parte, tiene “diligencias penales abiertas” por el Tribunal de Cuentas y una denuncia de Fiscalía por prevaricación y falsedad documental. “¿Qué más tiene que ocurrir para que Pilar Alegría tome medidas? ¿Qué le deben?”, ha vuelto a preguntarse, como ya hiciera a principios de semana, cuando anunció que el PP pedirá la reprobación de Alegría, de Teresa Ladrero y de Juan Antonio Sánchez Quero en el próximo pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Aunque la mayor parte de las presuntas irregularidades están aún por ser juzgadas, Celma ha subrayado que “hay cosas que ya se han demostrado”. “Este señor ha cobrado dietas por reuniones inexistentes con directores generales que no se llevaron a cabo. Esto no es ciencia ficción, sino unos hechos comprobados que son graves”, ha manifestado.

Igualmente, ha cargado contra la “confusión” generada por el PSOE con las medidas que ha tomado internamente contra el alcalde de Aguarón. “Al principio comenzaron diciendo que lo habían expulsado, después él mismo dijo que no era así y después, el PSOE pasó a decir que le habían suspendido de militancia. La realidad es que sigue siendo alcalde y presidente de Campo de Cariñena con el respaldo del PSOE”, ha destacado.