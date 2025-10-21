Vox prescinde del asesor en Aragón que lanzó mensajes fascistas en redes sociales: "No representan al partido"

Vox ha tomado la decisión de prescindir de los servicios de Marcos Francoy, el asesor en Aragón que lanzó mensajes fascistas y racistas a través de la red social X (antes Twitter).

La formación ha anunciado esta medida en un comunicado después de que el presidente de Aragón y líder del PP regional, Jorge Azcón, amenazara con romper relaciones si continuaba relacionado con Vox.

Desde Vox sostienen que Francoy “no es un cargo electo” y que estos comentarios en redes sociales “en ningún momento han representado ni representan el posicionamiento del grupo parlamentario”.

“Vox demuestra actuar en base a sus principios y convicciones”, finaliza el comunicado.

Francoy ha borrado su perfil en X, donde hablaba, por ejemplo de "el reemplazo étnico al que nos someten" y proponía "remigrar a todos los no españoles de sangre y promover políticas que permitan la natalidad de los españoles autóctonos".

En sus redes también aparecían retuits a imágenes del 'Día de la raza' con el saludo nazi o críticas "a la grotesca influencia de la sinagoga de satanás entre los profesionales médicos". En uno de esos polémicos mensajes, al secretario de Organización oscense llegaban a decirle que le quedaban cuatro telediarios en Vox y que en Falange tendría un hueco, a lo que contestaba con un 'Gracias'.

