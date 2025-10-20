El PP pide la reprobación de Alegría, Ladrero y Sánchez Quero por el 'caso Aguarón' y niega similitudes con Monterde

El PP pedirá la reprobación de Pilar Alegría, Teresa Ladrero y Juan Antonio Sánchez Quero por el 'caso Aguarón' en el próximo pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). Los populares continúan su cruzada contra los escándalos que rodean al también presidente de la comarca Campo de Cariñena, aunque es poco probable que la medida pueda salir adelante, ya que izquierda tiene mayoría en la institución provincial.

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha instado este lunes a la secretaria general del PSOE-Aragón, a la máxima representante de los socialistas de Zaragoza y al presidente de la DPZ a cumplir el código ético de su partido.

"Cada día que Cucalón pasa al frente de las instituciones es una vergüenza para la provincia y para el conjunto de la Comunidad. "¿Qué le deben para no expulsarlo de las instituciones? Está en su mano hacerlo, algo huele a podrido para que lo mantengan", ha aseverado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la portavoz del PP en la DPZ, Maricarmen Lázaro.

El líder popular ha acusado a los socialistas de no estar haciendo "absolutamente nada al respecto" y ha recordado que el alcalde de Aguarón tiene varios frentes abiertos, desde un recurso en casación ante el Supremo por la sentencia que le condena por acoso a dos trabajadores de la comarca a la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas.

También tendrá que responder por el millonario agujero provocado por el polígono 'fantasma' de la localidad, juicio que se celebrará a principios de diciembre.

La reprobación impulsada por el PP se registrará "a lo largo de esta mañana" y se votará en el próximo pleno ordinario de la DPZ, que se celebrará, previsiblemente, el 9 de noviembre.

Para Celma, este asunto no tiene "nada que ver" con el de Monterde, donde crecen las críticas vecinales por la polémica de los empadronamientos y las inmatriculaciones. "El fiscal pidió el archivo de la causa de los empadronamientos, esa comparación no tiene ninguna fuerza", ha expuesto.

En su opinión, el PSOE trata de escudarse siempre "en asuntos que no tienen nada que ver". "Echan balones fuera ante las corruptelas de su propio partido".

A este respecto, ha subrayado que los alcaldes "no empadronan" y ha ido más allá. "Es como comparar el caso Koldo con un amigo que tarda una semana en devolver los libros de la biblioteca", ha dicho, insistiendo en que el PP solo tomará medidas "cuando haya una resolución judicial".

Desde el partido han prometido que seguirán tomando "todas las medidas" que estén en su mano para que quien esté al frente de Aguarón y de Campo de Cariñena sea una persona "digna del puesto".

En este sentido, ha recordado que el PP ha ofrecido al PSOE la posibilidad de echar a Cucalón "de una manera legal" apoyando a otro candidato alternativo que ellos mismos planteasen. "Nos consta que hay consejeros del Partido Socialista que no están de acuerdo con su gestión y que han evitado apoyar al presidente de la comarca", ha comentado.