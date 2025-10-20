Abierta la vacunación para los profesionales sanitarios frente a la gripe: "Ya tenemos 900 vacunas cerradas"

La vacunación contra la gripe se abre para los colectivos sanitarios. Esta mañana la Directora General de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, junto con varios presidentes de los colegios sanitarios aragoneses, se han vacunado en el Colegio de Farmacéuticos.

Se trata del segundo año en el que se lleva a cabo esta iniciativa. Y es que, a partir de esta mañana, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ) ha empezado su campaña de vacunación frente a la gripe y el Covid.

Esta iniciativa pionera nació con el objetivo de facilitar la accesibilidad a la vacunación a los propios profesionales sanitarios, quienes desempeñan un papel clave en la protección frente a estas enfermedades.

Así lo ha indicado la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Raquel García: "Vacunamos siete días, tenemos ya 900 vacunas cerradas y hemos superado con creces las del año pasado", ha afirmado.

Por eso, la segunda campaña del Centro de Vacunación del COFZ permanecerá abierta toda la semana, hasta el 30 de octubre, incluido el sábado 25, para facilitar la vacunación de los distintos colectivos sanitarios.

La temporada del año ha empezado con más contagios y por tanto con situaciones "más preocupantes", tal y como ha explicado el Presidente del Colegio de Médicos, Javier García: "Ya de por sí, la salud de la población es preocupante y en esta época más", ha subrayado.

"Nuestro trabajo consiste en cuidar a esas personas y lo mejor que podemos hacer es cuidarlos pero sobre todo tomar la prevención de vacunarlos", ha explicado García. El Presidente del Colegio de Médicos, ha incidido en la importancia de la prevención.

Altos cargos en el Colegio de Farmaceúticos. E.E

Prevención también en aquellas personas que pueden tener menos riesgo: "Es un acto personal pero tiene una trascendencia solidaria para su entorno", ha explicado. Además, ha garantizado que esta iniciativa será "todo un éxito".

Vacunación también para niños y mayores

En la misma línea ha estado la Directora General de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, quien ha explicado alguna de las novedades de este año para la vacunación de todas las edades.

En cuanto a los más pequeños, ya es posible que se vacunen en sus centros de salud. Este año se recomienda la vacunación desde los 6 meses y se amplía hasta los ocho años de edad.

Además, la vacuna es intranasal, no por inyección, y dado que la edad mínima para recibirla son 24 meses, todos los niños podrán vacunarse, salvo contraindicaciones.

Para los más mayores también hay novedades. La edad de recomendada de vacunación ya no son los 60 años como el año pasado, sino los 70. Pero en general, Gayán apunta que, al final, estar vacunado es "estar muy bien protegido".

Por último, ha hecho hincapié en la importancia de la vacunación para aquellas personas que trabajan con animales: "Hay una serie de gripes animales que pueden entrar en contacto con otros virus", ha terminado.