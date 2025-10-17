Pilar Alegría pide dejar actuar a la Justicia en el 'caso Aguarón': "La presunción de inocencia también es importante"

La ministra, portavoz y secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha pedido este viernes "dejar actuar a la Justicia" en el 'caso Aguarón' tras la denuncia de la Fiscalía contra Lucio Cucalón por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

La titular de Educación ha reiterado que Cucalón tiene abierto un expediente y que está suspendido de militancia desde el mes de abril. "Antes incluso de que la Justicia dirima y determine, el PSOE actuó. De hecho, si hoy buscan su nombre en el censo ya no aparece como militante", ha defendido.

Cucalón, sin embargo, sigue al frente del Ayuntamiento de Aguarón y de la Comarca Campo de Cariñena bajo las siglas del PSOE.

Alegría ha criticado que el PP se muestre tan contundente con esta cuestión cuando el alcalde de Monterde está a la espera de juicio oral "por prevaricación y delito electoral" y sigue siendo militante.

"Es importante que la Justicia trabaje y dictamine. Muchas veces nos olvidamos de que formamos parte de un Estado de derecho donde existe la presunción de inocencia. A veces hemos llevado adelante juicios paralelos que luego han terminado en nada. Dentro del PSOE se señaló de una manera muy clara a los exalcaldes de Magallón y de Consuenda, pero la Justicia los absolvió y ni siquiera llegaron a juicio oral", ha subrayado.

Las palabras de la ministra chocan con la situación vivida este viernes en el Consejo Comarcal de Campo de Cariñena, donde el PP no ha logrado sacar adelante su petición de dimisión por el rechazo de los consejeros socialistas. Lo mismo ocurrió meses atrás en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

"Yo lo que acabo de decirle es lo que el Partido Socialista ha hecho y ha actuado. Ahora, lógicamente, la Justicia tiene que dictaminar. Pero hasta ese momento, se le ha apartado del partido, se le ha abierto expediente y se le ha suspendido de militancia", ha afirmado al ser preguntada por el voto de los consejeros comarcales del PSOE.

Cercanías Zaragoza-Huesca

Preguntada también por el mazazo a la ampliación del cercanías de Zaragoza a Huesca y las críticas de Natalia Chueca y Lorena Orduna, Alegría ha indicado que "el ministro Puente ya dio explicaciones". "Explicó cuáles eran los informes técnicos, donde incluso se trasladaba que el uso de esa línea no llegaba, en ningún caso, ni al 8%", ha recordado.

También se ha referido, a preguntas de los periodistas, a los billetes de tren a Teruel pagados por Koldo para "encuentros privados" del exministro Ábalos coincidiendo con la polémica noche del Parador.

"El informe de la UCO lo único que reconoce es que hay unos gastos de unos billetes de tren. Sobre esta cuestión he dado sobradas explicaciones con absoluta transparencia. He hecho una rueda de prensa y he comparecido en la comisión del Senado. Se han dado explicaciones casi minuto a minuto del porqué yo me encontraba esos días en Teruel, que era por motivos laborales.", ha comentado, acusando al PP de "inventarse una historia burda" y "volver a hacer otra vez el ridículo".

Reconocimiento y memoria

Alegría ha hecho estas declaraciones en la inauguración de la jornada 'La depuración del magisterio y del profesorado universitario en Zaragoza (1936-1945)', organizada por la Cátedra María Domínguez de Memoria Democrática de la Universidad de Zaragoza.

"Como ministra de Educación, para mí es de especial interés poder participar en una jornada para hablar, debatir y poner también en el recuerdo y en nuestra memoria a esos maestros y profesores que fueron represaliados en la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura. Estos actos son de Justicia y de honestidad democrática", ha incidido.

Esa memoria democrática, ha resaltado Alegría, "está siendo absolutamente pisoteada por la derecha y por la otra derecha y el claro ejemplo lo tenemos aquí, en Aragón", ha rematado en relación a la derogación de la Ley de Memoria y la aprobación de una Ley de Concordia en la que "no aparece la palabra franquismo o dictadura".