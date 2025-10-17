EL ESPAÑOL se mantiene como segundo medio más leído en Aragón y recorta distancias con el primer puesto

Resultados de EL ESPAÑOL en Aragón en septiembre. E. E.

EL ESPAÑOL mantiene su segunda posición en Aragón con 523.153 usuarios únicos en septiembre y recorta distancias con su principal competidor, Heraldo de Aragón, que lidera el ranking del medidor oficial Gfk Dam con 627.946.

EL ESPAÑOL aventaja en 22.851 usuarios únicos a El Confidencial, tercer medio más leído en la Comunidad, y alarga distancias con El Mundo (cuarto en el ranking con 491.929) y El Periódico de Aragón (quinto con 449.131).

Respecto a Heraldo, recorta distancias y se sitúa a 104.793 usuarios únicos frente a los 160.278 que separaban a ambos medios en agosto.

La redacción de Aragón ha conseguido sobreponerse al ciberataque sufrido a nivel nacional, que ha hecho que EL ESPAÑOL fuese el segundo medio más leído de España en septiembre tras 25 meses consecutivos de liderazgo.

EL ESPAÑOL cerró el mes pasado con un total de 17.952.887 usuarios únicos frente a los 17.996.330 logrados por El Mundo, firmando un empate técnico con el periódico de Unidad Editorial, que logra una ventaja de apenas 40.000 usuarios únicos.

Ya por detrás, El Confidencial consolidó la tercera plaza con 17.720.425 y ABC terminó en la cuarta posición con 17.572.580.

Los ciberataques contra EL ESPAÑOL comenzaron el pasado 20 de agosto a través de una operación encubierta contra la CDN, encargada de distribuir nuestros contenidos, y causaron un abrupto descenso del tráfico procedente de Google de hasta el 80%.

Un servidor intermedio replicaba la home de EL ESPAÑOL en un dominio completamente ajeno a nosotros y que, al mismo tiempo, alojaba material pornográfico.

El contenido reproducido en ese proxy provocaba que los usuarios que entraban pudieran ver, de forma aleatoria, la información de EL ESPAÑOL o pornografía. Además, ese servidor intermedio hacía llamadas 'en tiempo real' a nuestro servidor para descargar nuestros recursos estáticos.

De esta manera, Google interpretó que todos nuestros contenidos estaban relacionados con páginas excluidas por sus políticas de búsqueda y distribución. Como consecuencia, el buscador vinculó el dominio de EL ESPAÑOL al sitio malicioso y dejó de indexar nuestras noticias.

Lo más leído

Entre las informaciones más leídas en Aragón este pasado mes de septiembre destacan el accidente de un tren de mercancías en Zaragoza, el seguimiento de las fuertes tormentas registradas en municipios como Cuarte de Huerva, Casetas y Cadrete o la entrevista al presidente de Integra, Carlos Pascual.

También acumulan miles de visitas los planes gastronómicos y turísticos para conocer los distintos rincones y restaurantes de la Comunidad.

El aniversario

EL ESPAÑOL celebró su primer año de vida el pasado 25 de septiembre con una gala en Aura Restaurante a la que acudieron el director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez; la directora general, Mamen Vázquez; el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la Justicia, Concepción Gimeno, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entre otras autoridades y representantes del tejido empresarial aragonés.

Entre ellas, el portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés; el del PP, Fernando Ledesma; los diputados de Vox Santiago Morón y Juan Vidal, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, y el del PAR, Alberto Izquierdo.

El equipo

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN cuenta con Antonio Ortego como editor, Jorge Lisbona como director editorial y Susana Cano como directora Comercial y de Relaciones Institucionales.

Del equipo también forman parte los periodistas Marta Miguel, Silvia Rived, María González, Judit Macarro y Raúl Gascón -encargados de aportar frescura y nuevas perspectivas a los temas que marcan la actualidad en la Comunidad-, y Ramiro Lope en el área comercial.

A él se han incorporado, además, Gema Romero como responsable de redes sociales, Carlos López en el área de Audiencias y el talento joven de Nazaret Parrilla y Patricia Giménez.