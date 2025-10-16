Un diputado de Vox la lía en Aragón: "Si los nazis hicieron lo que hicieron, fue porque el Partido Comunista lo facilitó"

Nueva polémica en el Pleno de las Cortes tras una intervención del diputado de Vox, Fermín Civiac. En medio de un debate sobre la inmigración ilegal donde se ha aludido al fascismo, Civiac ha salido al paso con una frase que ha encendido al Parlamento.

“Si los nazis hicieron lo que hicieron, fue porque el Partido Comunista de la Unión Soviética se lo facilitó. Desde un Partido Comunista no vengan a hablar de nazis y fascistas. Todo el mundo sabe la historia vergonzosa que les precede, en España y todo el mundo”, ha afirmado durante su turno de palabra, en dirección al portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz.

Estas declaraciones han encendido el Pleno, y el propio Sanz ha pedido la palabra para exigir a la presidenta de la Cámara que las retire. “Es profundamente grave que no censure esa justificación del holocausto nazi. Me parece grave que el portavoz de Vox diga que el Holocausto nazi fue por culpa del Partido Comunista. Le pido que tome medidas y exija que retire esas palabras”, ha aseverado el portavoz de IU.

Pero la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, que minutos después se sometería a un intento de reprobación, se ha negado a retirar esas palabras, con otras no menos polémicas. “No voy a aplicar el artículo 155 porque está tan condenado el nazismo como el comunismo, y ya está. No voy a entrar en discusiones históricas ni de números”, ha zanjado, reiterándolo en dos ocasiones.

Tal era el nivel de tensión en ese momento en el hemiciclo que, en el turno de la diputada del PSOE Beatriz Sánchez, ha intentado pedirle explicaciones mientras un compañero le decía “no entres, no entres”. “Señor Civiac, no sé en qué país vive usted. ¿Quién le pone el café por la mañana? Nadie es ilegal por migrar”, ha contestado.

La propuesta de Vox pedía analizar el gasto directo e indirecto que asume la comunidad de Aragón destinado a la inmigración ilegal y, en concreto, a la gestión de los menores extranjeros no acompañados. No ha salido adelante porque ni el PP ni la izquierda la han apoyado.