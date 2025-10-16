Aragón aprueba su nuevo decreto para acelerar las ayudas a afectados por daños en riadas y catástrofes naturales

Las Cortes de Aragón han dado el visto bueno por unanimidad al nuevo decreto ‘paraguas’ que permitirá acelerar las ayudas por daños en riadas, incendios o catástrofes naturales.

Con este nuevo decreto, el Gobierno de Aragón lanzará una única convocatoria cada año para otorgar subvenciones que ayuden a los ciudadanos e instituciones públicas a recuperar la normalidad tras un episodio de tormentas como los vividos en las últimas semanas.

En concreto, y como viene siendo habitual, este decreto cubrirá los daños en bienes públicos y privados, daños ambientales, o afectaciones en caminos, carreteras o infraestructuras agrícolas.

El consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha llevado al Parlamento este decreto, invitando a hacer una “reflexión” sobre lo acontecido en los últimos meses.

“Llevó desde julio del año pasado como consejero de Interior y ya no sé cuántas veces he venido a convalidar decretos. En María, Cuarte y Cadrete algo está pasando. No sabemos si es la autovía, pero no es normal que haya habido dos desbordamientos seguidos tan importantes”, ha resaltado.

Igualmente, ha pedido otra reflexión acerca de la construcción en zonas inundables por el riesgo que supone para el futuro de los vecinos. “No hay ninguna protección hecha para esas viviendas”, ha advertido Bermúdez de Castro.

Además, el consejero ha recordado la importancia de los seguros para cubrir estos daños y ayudar en la limpieza en terrenos privados. “La UME puede limpiar elementos públicos, pero no jardines o elementos privados”, ha destacado.

El decreto ha recibido el visto bueno de toda la Cámara aragonesa, si bien Vox ha exigido trabajo de prevención, especialmente la limpieza de los ríos. “Los aragoneses no quieren indemnizaciones, sino labores de prevención y presas. Los negacionistas de verdad son los que hablan de riesgos pero no invierten un céntimo en minimizarlos, bloquean la limpieza de bosques y no limpian los ríos”, ha subrayado el diputado Juan Vidal.

Mientras, Izquierda Unida y Podemos han replicado al consejero, resaltando que esa “reflexión” se llama cambio climático. “Lo extraordinario es cada vez más cotidiano. Son mecanismos para hacer frente a un cambio climático que ya es una emergencia y afecta a la vida tal y como la conocíamos”, ha remarcado el portavoz de IU, Álvaro Sanz.