Elia, vecina de Torrero, no se corta sobre la seguridad en la ciudad: "Zaragoza era segura, pero está cambiando el tema"

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la seguridad en la ciudad. Tras los recientes datos sobre los robos ocurridos durante las Fiestas del Pilar, muchos zaragozanos han querido compartir su percepción al respecto.

Según los datos de la última encuesta realizada por SocioMétrica, la mayoría de los zaragozanos se sienten seguros: un 60% afirma percibir seguridad en la ciudad, frente a un 30% que no lo hace y un 7,5% que no sabe o no contesta.

La mayoría de los entrevistados coinciden en que el centro de Zaragoza es una zona segura, aunque reconocen que en algunos barrios, como Delicias o Torrero, hay zonas donde se percibe cierta inseguridad. Así lo expresa Elia, vecina de Torrero, en declaraciones a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN:

“Mi opinión es un poco ambivalente. Por una parte, lo que es en el centro de la ciudad sí que siento que es una ciudad segura, pero, por ejemplo, en mi barrio hay zonas que no. Dependiendo de las zonas del barrio en las que te encuentres hay sensación de inseguridad por robos, ha habido alguna violación, y entran mucho en pisos a robar”, comenta.

“Zaragoza era una ciudad segura pero está cambiando un poquito el tema”, termina Elia. Su acompañante, vecina del barrio de Las Delicias, muestra una opinión muy similar: “En la avenida principal de Delicias muy bien. Ahora, cuando te metes más profundo es donde está el peligro”, comenta a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

No obstante, no todos los testimonios son de preocupación. Otros zaragozanos aseguran sentirse seguros en la ciudad y confirman los datos de la encuesta: “Creo que sí que es una ciudad segura. Yo puedo caminar perfectamente por la noche”, señala una joven en la plaza de España.

Otra vecina coincide en esta percepción, “Yo creo que Zaragoza es una ciudad bastante segura, es verdad que depende un poco de la zona, pero yo vivo bastante tranquila aquí”, afirma.

Datos sobre la seguridad según SocioMétrica

Según los datos expuestos anteriormente, un 62% de los consultados tiene una percepción de seguridad, poniendo en relieve la opinión pública que presenta la mayoría de los zaragozanos.

Por afinidad política, tanto PP como PSOE se ponen de acuerdo, con un 74,5% y un 74,1% respectivamente, a favor de la seguridad en Zaragoza. En cambio, los simpatizantes de Vox (con un 51,2 %) y el PAR (con un abrumador 69,2 %) muestran la postura más crítica, siendo los únicos grupos donde predomina el “no”.

El análisis por sexo y edad revela matices interesantes. Las mujeres son quienes perciben mayor inseguridad (32%), especialmente las de entre 36 y 59 años, donde el porcentaje de respuestas negativas alcanza el 35,8%. Aun así, el sentimiento mayoritario sigue siendo de confianza en la seguridad de la capital aragonesa.