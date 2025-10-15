Aragón confirma alegaciones a la "injusta" planificación energética de Pedro Sánchez: "Frustra proyectos importantes"

Aragón ha confirmado este miércoles que presentará alegaciones contra la nueva planificación energética del Gobierno de Pedro Sánchez, que podría poner en riesgo varios centros de datos.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha asegurado que no solo llega tarde, sino que no responde a las necesidades de la Comunidad. "Frustra proyectos muy importantes para generar inversiones, crear empleo y fortalecer un sector estratégico: nuestra propia industria", ha resaltado.

La DGA cree que todo esto denota que "no existe un modelo energético, planificación ni previsión". Pese a todo, por el momento no va a entrar en el número de proyectos que podrían verse perjudicados ni a hacer una valoración económica.

A este respecto, Vaquero ha criticado que el Gobierno central lleve 15 meses sin resolver los concursos de acceso y que ni siquiera sea incapaz de decir cuándo va a ser. "Solo se ha encargado de pagar el peaje de País Vasco y Cataluña al presidente Sánchez. En Aragón tenemos proyectos y capacidad para generar energía. Otras comunidades no tienen ni una cosa ni la otra", ha censurado.

Lo conocido hasta ahora es, según la vicepresidenta, una muestra más de la "total sumisión" del Gobierno a los intereses de estas dos comunidades "con la defensa permanente de Pilar Alegría en la ofensa de los intereses de Aragón".

Inversiones en biogás

Entre tanto, la Comunidad ha presentado proyectos para levantar cuatro plantas de biogás. Las dos primeras, en Azaila (Teruel) y Magallón (Zaragoza), supondrán una inversión de 70,7 millones de euros y la creación de 28 empleos directos y 60 indirectos.

Según el cronograma del proyecto, el plazo de ejecución será de dos años, con el objetivo de que las instalaciones se pongan en marcha para finales de 2027.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha declarado de interés autonómico otras dos plantas de producción de gas renovable en Villafranca del Campo (Teruel) y Mallén (Zaragoza).

En este caso, el Ejecutivo habla de 60 puestos de trabajo temporales durante la fase de ejecución de ambas inversiones y de 32 puestos estables para la de operación.