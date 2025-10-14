Los pueblos de Aragón afectados por la dana recibirán 5,7 millones de euros: así será el reparto por provincias

Los pueblos aragoneses afectados por la histórica dana de octubre de 2024 recibirán, prácticamente un año después, 5,7 millones de euros para reparar las infraestructuras municipales dañadas.

El Gobierno de España subvencionará con un total de 60.522.272,62 euros las obras de reparación o restitución tanto de dichas infraestructuras como de la red viaria provincial e insular.

En el caso de Aragón, las ayudas concedidas se canalizarán a través de las diputaciones provinciales.

Por provincias, las cantidades asignadas son 2.001.365 euros para Huesca; 2.811.978 euros para Teruel y 926.239 euros para Zaragoza.

Las subvenciones convocadas tienen por objeto financiar en un 50% los proyectos directamente relacionados con los daños de la dana que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las comarcas y las mancomunidades. Serán obras de restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales y de las mancomunidades.

Pese a las críticas de los afectados, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática asegura haber reducido los tiempos de tramitación a menos de la mitad: antes se tardaba 2 años en disponer de una resolución por catástrofes y ahora se tarda menos de un año.

Los antecedentes

El BOE del 25 de febrero de 2025 publicó el extracto de la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, aprobando la convocatoria de estas subvenciones, previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, que declaraba Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil el territorio damnificado como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, en Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Illes Balears, Cataluña y Aragón.

Las entidades locales titulares de las infraestructuras municipales y red viaria provincial dañadas por la DANA presentaron 1.018 solicitudes de financiación (proyectos) y, una vez concluido el plazo de recepción de solicitudes, las subdelegaciones o delegaciones del Gobierno realizaron las comprobaciones legales, remitiendo al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática los proyectos que pueden recibir una subvención, que alcanzará como máximo el 50% de su importe.