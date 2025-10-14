Casi 700 familias piden las nuevas ayudas para cuidadores de personas dependientes: llegan a 751 euros

Un total de 690 familias han solicitado en nueve meses la nueva ayuda para el cuidado a personas dependientes en el domicilio, que facilitan la contratación de profesionales, cuando antes solo se contemplaba para familiares. Se puso en marcha a principios de año e incrementaba la cuantía hasta un máximo de 751 euros, el equivalente a las de la atención residencial.

Con esta medida, desde el Gobierno de Aragón confían en sacar a personas de la economía sumergida y dignificar el trabajo que realizan estos cuidadores. El objetivo es llegar a fin de año concediendo un millar de prestaciones, para lo que será necesario una dotación de 4,5 millones de euros.

Así lo ha transmitido la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, en una comparecencia en las Cortes de Aragón donde ha tirado de datos para contraponer las críticas de la oposición y presumir de “mejoras indiscutibles” en la gestión de la dependencia. En total, hay 63.430 prestaciones en vigor, ya sean de carácter económico o de servicios, y son un 11% más que hace un año y un 33% más que hace dos.

Actualmente, el sistema público de dependencia reconoce su derecho a ser atendidos a 48.061 aragoneses. En paralelo, las listas de espera se encuentran en su nivel más bajo desde marzo de 2022, con 2.982 personas esperando una valoración.

“Fue en septiembre de 2024 cuando se alcanzó el pico máximo de solicitudes sin valorar, con 4.898, al dejar de toparse las nuevas entradas al sistema. Desde entonces, a resultas de los sucesivos refuerzos de los equipos de valoración, se ha reducido este indicador en más de un 39% al mínimo actual”, ha subrayado Susín.

Con ello, el objetivo del Departamento es mejorar las cuantías de las prestaciones, pero, para ello, es necesario contar con nuevos presupuestos en 2026, algo que la consejera ha repetido en tres ocasiones durante su debate con la oposición. “No solo es gestión, donde hemos dado pasos importantes, sino que es cuestión de financiación, donde también hemos dado pasos significativos, pero está congelada por el Gobierno de España”, ha lamentado Susín.

Críticas de PSOE e IU

Susín ha intervenido en las Cortes a petición de PSOE e Izquierda Unida. Los socialistas ven una “radiografía triunfalista” que “esconde la realidad” y con una plantilla “insuficiente”. “No hay avances en la necesidad de implementar un nuevo modelo de cuidados, que refuerce la prevención y atención en el domicilio, retrase la institucionalización y mejore la calidad y atención del empleo”, ha aseverado la diputada Pilimar Zamora.

Mientras, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha puesto el foco en la necesidad de abordar un modelo de sistema “público de cuidados” que “ponga en el centro a los cuidados y a quienes cuidan”. “Tenemos un sistema basado en prestaciones económicas que refuerzan el modelo tradicional de cuidados en el hogar, fundamentalmente desarrollado por familias y mujeres”, ha alertado.