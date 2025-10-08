El PP de Aragón, decidido a "tirar del hilo" con la polémica de Ábalos y el Parador de Teruel: "Hay mucha opacidad"

El PP de Aragón está decidido a "tirar del hilo" para aclarar qué sucedió la noche del 15 de septiembre de 2020 en el Parador de Teruel. El PSOE niega cualquier altercado protagonizado por el exministro Ábalos, pero para los populares, el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -en el que se confirma que Koldo pagó 490 euros en billetes de tren para "encuentros privados" de su antiguo socio-, "empieza a confirmar lo que decían que no existió".

Este mismo martes se vio un aperitivo en el Senado, donde Alegría fue llamada al orden entre alusiones a las ya famosas "chistorras" de Koldo y Ábalos.

Los populares llevan meses hablando de una presunta fiesta con prostitutas en el Parador de Teruel que habría acabado con destrozos en la habitación, una tesis que han desmentido hasta la saciedad tanto Pilar Alegría como otros ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.

Hasta ahora no había habido ninguna prueba material que confirmase este extremo, pero para los de Jorge Azcón, la investigación de la UCO puede terminar desmontando la versión del Ejecutivo.

Los conservadores denuncian que todo este asunto haya estado marcado por la "opacidad", y no descartan que tras este primer capítulo haya más revelaciones.

La propia UCO avanza la apertura de una pieza separada sobre los encuentros privados del exnúmero 3 del PSOE que podría sacar a la luz nuevos detalles que aclaren cuántos billetes se sacaron, para quién y qué conversaciones hubo en torno a la visita del exministro a la provincia turolense.

El PP se ve reforzado con el informe y no dejará pasar la ocasión en las Cortes de Aragón. Desde el grupo parlamentario confirman iniciativas para seguir estirando la polémica. Una de ellas podría ser la presentación de una proposición no de ley, pero no habrá que esperar tanto.

Aunque no figure en el orden del día oficial del próximo pleno, la polémica estará "seguro" entre los temas que saldrán a colación. Desde la bancada conservadora creen que tanto el PSOE como el director del Parador deben dar muchas explicaciones.

Este último negó en la comisión del Senado cualquier incidente. "No hay duda de que algo pasó. Si ahora se confirma, unos y otros tendrían que ser consecuentes con lo que dijeron en su momento", resaltan desde las filas del PP.

Campaña de insultos

Las revelaciones de la UCO han despertado una nueva campaña de odio en redes sociales contra la ministra y portavoz. La también secretaria general del PSOE denunció en abril los insultos que estaba recibiendo a través de internet, un episodio que ha vuelto a repetirse en las últimas horas.

En este caso, con descalificaciones personales e incluso montajes creados con inteligencia artificial en los que aparece junto a Ábalos en el Parador de Teruel.