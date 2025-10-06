Despedida sin trofeos de Javier Castaño en la corrida concurso de Zaragoza

Abrió plaza un toro de Concha y Sierra, de nombre “Viñuelito” (nº 502), que correspondió a Javier Castaño en la tarde de su despedida. El toro apenas mostró interés en el peto y le costó arrancar en los primeros compases. Castaño, decidido a dejar sello en su adiós, logró sacarle una tanda de derechazos al inicio del tercio de muleta.

En segundo lugar salió “Playero” (nº 522) de Partido de Resina. El toro tardó en arrancar tras la salida, aunque en varas dejó la ovación para Antonio Carbonell en el caballo y Fernando del Toro en banderillas. Sin embargo, durante la faena el animal fue a menos y Pepe Moral, que trató de imponerse, no consiguió redondear la obra.

El tercero fue “Rabietuno” (nº 598), de Villamarta. Destacó la colocación al caballo por parte de Gómez del Pilar y el tercio de varas con Adrián Majadas. Durante la faena, el torero logró buenos derechazos al compás de “Ópera Flamenca” y fue ovacionado por los tendidos.

El cuarto turno correspondió a “Riguroso” (nº 557), de Julio de la Puerta, que apenas se empleó en varas y mostró falta de fuerzas. Fue el último toro de la carrera de Javier Castaño, quien se topó con un astado flojo que hizo imposible mayor lucimiento.

El quinto, “Santanero” (nº 461), de Peñajara de Casta Jijona, provocó división de opiniones en varas. La faena de Pepe Moral tuvo apuntes aislados, pero el toro quedó mermado tras los puyazos.

Cerró plaza “Noticiero IV” (nº 502), de Hijos de Ignacio Pérez Tabernero. Fue manso en el caballo y complicado en banderillas. Gómez del Pilar puso voluntad y entrega, pero el cierraplaza no terminó de romper.

Ficha del festejo

Zaragoza, Coso de la Misericordia. Domingo 5 de octubre de 2025. Segunda de la Feria del Pilar.

Corrida Concurso. Más de un tercio de entrada.

Se lidiaron, en este orden, toros de Concha y Sierra, Partido de Resina, Villamarta, Julio de la Puerta, Peñajara de Casta Jijona e Hijos de Ignacio Pérez Tabernero.

Javier Castaño (despedida): silencio tras aviso y silencio.

Pepe Moral (sustituyó a Rafaelillo): silencio y silencio.

Gómez del Pilar (sustituyó a Antonio Ferrera): ovación y silencio.

Detalles

Se guardó un minuto de silencio por Vicente Navarro antes de sonar el himno nacional. Fue ovacionado el picador Adrián Majada tras el tercio de varas del tercero. Saludó José Alberto Aponte "Candelas". Tras la lidia del sexto, Javier Castaño se cortó la coleta recibiendo un homenaje de la Diputación de Zaragoza, la empresa y la Peña Taurina de Gijón.

El premio al toro más bravo quedó desierto.