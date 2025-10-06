Azcón, alto y claro contra Pedro Sánchez: "Pone el aborto en el centro del debate porque no quiere hablar de los sobres"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha mostrado este lunes tajante con Pedro Sánchez y la polémica en torno a la creación de un registro de objetores de conciencia para garantizar el derecho al aborto. “Quiere poner el aborto en el centro del debate porque no quiere que hablemos de sobres”, ha afirmado.

El barón popular ha recordado que la ley en cuestión es de 2010 y que si Sánchez se acuerda ahora es para intentar tapar los escándalos de su partido, ya que estos años atrás, cuando gobernaba Javier Lambán, nada se dijo al respecto.

Pese a todo, ha garantizado que Aragón cumplirá la ley “sin problemas” y que el registro estará listo antes de tres meses como exigen desde la Moncloa. En su opinión, lo que no quiere el líder socialista es hablar de los “indicios más que evidentes, casi concluyentes”, de que el PSOE “se está financiando de forma ilegal” y de los sobres que se entregaban “a los más altos dirigentes” de la formación.

“A Sánchez no le importan las mujeres, lo que le importa son sus problemas de corrupción. Poner el debate del aborto no cuela”, ha manifestado.

A este respecto, Azcón ha garantizado que la DGA va a seguir defendiendo a las mujeres “como no lo hace el PSOE” y que, a la vez, va a reclamar “toda la información que tiene que ver con los sobres llenos de dinero que repartía el PSOE”.

Sobre la ley en sí, ha recalcado que cuando estás en política puedes tener la aspiración de cambiar las normativas que no son de tu agrado con una mayoría democrática alternativa.

“Pero ahora mismo hay una ley que está aprobada y si hay algunas comunidades autónomas de distintos signos políticos en los que falta poner en marcha un registro, entiendo que lo lógico es que se ponga, pero el debate no es ese”, ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que esta no es la primera vez que ocurre algo similar. “Cuando la mujer del presidente está en problemas o cuando lo están su hermano o los más altos dirigentes del partido sacan debates que nada tienen que ver con lo que está ocurriendo. Y es que estamos conociendo cuestiones extraordinariamente graves de corrupción que afectan al Partido Socialista”, ha censurado.

También ha confiado en que el Ejecutivo central cumpla y convoque en las próximas semanas, aunque sea con retraso, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.