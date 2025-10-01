Las Jornadas Tecnológicas del Grupo San Valero alertan sobre ciberataques y amenazas de la Inteligencia Artificial

La jornada ha presentado de manera práctica aspectos relevantes de la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Las Jornadas Tecnológicas de este año del Grupo San Valero, con el título “Hacking Social & Superpoderes IA – ¿Cuán vulnerables somos?”, han mostrado un sorprendente lado vulnerable de la sociedad y han aportado consejos y medidas para prevenirnos de estos ataques.

Miguel Martínez, Joaquín Ruiz y Alberto Akkari, expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial de Centro San Valero, han mostrado los peligros a los que estamos expuestos, con ataques simulados, dinámicas participativas y demostraciones tecnológicas en tiempo real. Al mismo tiempo, han ido dando soluciones para poder protegernos.

Esta jornada, que ha contado con el apoyo de Amazon, ha presentado de manera práctica aspectos relevantes de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Ha comenzado con una cuenta atrás audiovisual, acompañada de una secuencia de imágenes sobre el alcance de la inteligencia artificial en distintos ámbitos.

A continuación, se ha podido ver los clones digitales de los ponentes, con los que se han entablado diálogos antes de dar paso a la intervención real en el escenario los verdaderos Joaquín, Miguel y Alberto.

La primera parte ha puesto el foco en el Hacking Social y los principales ataques de ciberseguridad dirigidos a usuarios, mostrando técnicas reales de obtención de datos y ejemplos prácticos. Así, se ha visto una demostración en directo de clonación de voz y IA y de automatización con N8N, mostrando cómo estas tecnologías se integran en tiempo real.

Así, se ha señalado que consejos como no utilizar wifis públicas o gratuitas, cuidar las contraseñas para que sean robustas, ser desconfiado o no publicar todo en redes sociales, son aspectos que ayudan a estar más protegido, porque a veces se lo ponemos fácil a los malos.

La segunda parte, guiada por Joaquín, ha mostrado técnicas de detección para identificar si un contenido ha sido generado por inteligencia artificial, un tema de gran relevancia en la actualidad. El evento ha finalizado con un concurso interactivo con un sorteo, en el que los asistentes han podido poner a prueba lo aprendido durante la jornada.

Raúl Millán, director del área de empresas e instituciones del Grupo San Valero ha intervenido para recordar la trayectoria de estas jornadas que ya van por su quinto año, cada vez con más repercusión y apoyadas por grandes compañías.