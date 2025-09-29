Una vecina de Cadrete alto y claro sobre el caos vivido en el pueblo: "Me llegaron alertas de Salou en vez de en Cadrete"

El paso de la borrasca ha dejado a Cadrete en una situación límite, igual que viven otros pueblos de Aragón (como María de Huerva, Cuarte de Huerva o La Puebla de Alfindén). Su alcalde, José Bellido, describía el estado actual del municipio como un “absoluto caos”.

El equipo de El Español de Aragón ha salido a las calles para recoger la última hora vivida en los pueblos afectados y, preguntes al vecino que preguntes, la sensación de abandono es una constante.

Por el momento, muchos de los vecinos llevan trabajando toda la noche achicando el agua y el barro y, según ha dispuesto el Gobierno de Aragón y el 112, desde las 9.00 hay varios equipos que tratan de remitir lo máximo posible la catástrofe.

La borrasca y el problema con las alertas

El testimonio de una vecina de Cadrete en medio del caos lo refleja a la perfección: “Me llegaban antes alertas de Salou que las de Cadrete”, denuncia con indignación.

Otro de los vecinos, de nombre José Gámez, recuerda cómo todo empezó a complicarse a primera hora de la tarde. “Sobre las 8 de la tarde ya teníamos goteras porque estaba lloviendo muchísimo”, explica. Los intentos de contener el agua eran inútiles: “Intentamos tapar las goteras pero sobre las 21 horas empezó a entrar el agua en casa”.

La falta de información agravó la incertidumbre, ya que cada vecino parecía estar informado de una manera diferente. “No recibimos alertas”, aseguraba José.

También critica la ausencia de comunicación institucional: “Desde el ayuntamiento no recibimos nada, ni mensajes en WhatsApp ni nada de nada”. En medio de la tormenta, surgieron dudas aún más preocupantes: “Pensábamos que habían abierto la presa de Mezalocha como pasó en el 2005”.

Las consecuencias materiales han sido devastadoras. “Toda la planta baja, los coches, la moto y todo el jardín”, enumera José.

Por otro lado, el alcalde de Cadrete también alude a la problemática con las alertas y los avisos, manifestando una descoordinación generalizada en la localidad, donde cada uno tenía una información diferente: “Daban un aviso de 20 litros y al final no sabemos si han caído 80 o 100”, señalaba el alcalde.

Seguros que no responden

A los problemas estructurales que causan este tipo de incidentes hay que añadirle el desamparo y desafío que supone su reparación.

A la destrucción se suma la frustración con las aseguradoras. “Tenemos dos seguros y ambos se desentienden, tiran balones fuera y dicen que lo remitamos al consorcio”, lamenta. La respuesta, de momento, ha sido nula: “No han mandado ni peritos y no sabíamos si empezar a limpiar o no, por si mandaban a alguien”.

No es la primera vez que ocurre. “La última vez nos pasó igual, nos dieron 6.000 euros cuando la reparación eran de 70.000 euros”, recuerda.

Las voces de los vecinos ponen de manifiesto un pensar general, además de respuestas claras y más manos para ayudar. Solo así podrán empezar a levantar cabeza tras una de las noches más duras que recuerdan en muchos años.