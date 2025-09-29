Reproches entre PP y PSOE por la "descoordinación" ante las tormentas de Zaragoza: "Es un comentario de barra de bar"

Las últimas tormentas caídas en el sur de la ciudad de Zaragoza han dejado también una lluvia de reproches entre PP y PSOE por la respuesta que se ha dado para recuperar la normalidad.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, el socialista José Antonio Sánchez Quero, ha criticado desde María de Huerva la “descoordinación” entre las instituciones cuando el objetivo que persiguen es siempre el mismo, atender a los ayuntamientos.

Por ello, va a enviar una carta al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón “para ver cómo nos podemos coordinar mejor de cara a las siguientes actuaciones que hayamos de acometer”.

Ante ello, la respuesta del Gobierno aragonés no se ha hecho esperar. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha tildado estas palabras de “comentario de barra de bar” y defiende que la coordinación es “fantástica”. “Si quiere hacer ruido, que lo haga. No ha venido a la reunión, ha venido un representante. Hacer ruido con la emergencias no sirve de nada”, ha apuntado.

Desde el Gobierno aragonés se defiende que el 112 realizó 170 llamadas al Centro Coordinador de Bomberos de DPZ relacionadas con 70 incidentes, y desmienten que se haya producido una reunión oficial a la que no se haya invitado al presidente de la institución provincial. “La única reunión oficial ha sido el CECOP de las 12.00 a la que el presidente Sánchez Quero no ha asistido pese a haberlo anunciado”, ha subrayado.

En este CECOP, se ha acordado que el nivel 1 de emergencia seguirá activado hasta este martes para facilitar las labores de limpieza, aunque la Aemet ya haya eliminado cualquier alerta sobre la Comunidad. “Nos estamos centrando en el vadeo, limpieza y achique de garajes. Tenemos bastantes garajes inundados, de bastante tamaño, que no podemos vaciar de golpe, porque hay que hacerlo poco a poco”, ha afirmado.

Mientras, los técnicos de la Diputación Provincial se desplazarán a estos pueblos para revisar los caminos y las infraestructuras que se han visto afectadas y poder repararlas cuanto antes con maquinaria de la institución. Las peticiones de los ayuntamientos han sido bombas de achique para seguir sacando agua de garajes y bajos y maquinaria para limpiar calles y caminos y para retirar vehículos arrastrados por el agua.