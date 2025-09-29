El Gobierno de Aragón aprobará esta semana ayudas para los afectados por las tormentas en Zaragoza

El Gobierno de Aragón aprobará esta semana un decreto ley con ayudas para hacer frente a los daños causados por las intensas lluvias de las últimas horas. El texto incluirá también a los municipios afectados por las precipitaciones del pasado 9 de septiembre.

La intención del Ejecutivo autonómico es aprobar estas ayudas de forma inminente para que pueda llegar a las Cortes lo antes posible y los vecinos afectados puedan solicitarlas a la mayor brevedad.

El Gobierno de Jorge Azcón ya siguió este procedimiento ante las tormentas de junio y julio. En el primer caso, se preparó un primer paquete de al menos 20 millones de euros para los 19 pueblos de Zaragoza y Teruel afectados por las fuertes tormentas.

Para las de julio, se destinó de forma inmediata hasta 150.000 euros a cada ayuntamiento afectado para cubrir los daños ocasionados en infraestructuras y servicios municipales, aunque en el caso de Tarazona podrían ascender a los dos millones de euros.

El último año ha sido trágico en cuanto a daños por tormentas. La intensidad de la lluvia y la virulencia de las inundaciones han obligado al Gobierno de Aragón a movilizar más de 34 millones de euros, entre arreglos de infraestructuras y ayudas a los profesionales que han perdido sus cosechas.

Ante ello, el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, anunció su intención de aprobar un decreto "paraguas" para episodios futuros de esta índole y que cubra "todo tipo de emergencias".

Este decreto marco permitiría agilizar los trámites y evitar tener que pasar por las Cortes de Aragón cada vez que suceda un hecho de esta magnitud.

Tanto el presidente autonómico, Jorge Azcón, como el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, visitaron las zonas afectadas. También la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, se acercó por la noche a los colegios de las localidades más perjudicadas, comprobando que las afectaciones en las instalaciones permitían el desarrollo del servicio educativo, por lo que las clases se imparten hoy con normalidad.

El dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón ya trabaja desde las 9.00 con seis brigadas terrestres, seis autobombas y dos técnicos y capataces para proceder a la retirada de lodos y al restablecimiento de las carreteras. Además, el Departamento de Fomento está enviando maquinaria pesada a la zona para colaborar en las tareas de limpieza de las vías de comunicación, y diez trabajadores sociales de la Comarca Central están atendiendo las necesidades de los vecinos afectados.