Comienza la vacunación contra la gripe y el Covid de este otoño: fechas, grupos más afectados y novedades

Empieza el frío y con él los virus propios de estas fechas. Por ello, comienza la campaña de la gripe general 25/26 y contra el virus respiratorio sincitial (VRS) y el Covid, que se reanudan este mes de octubre en Aragón.

Este año, Sanidad vacunará de manera separada contra la gripe y el Covid. Para la campaña de gripe de este año, Aragón ha adquirido un total de 419.000 dosis por valor de 3,8 millones de euros.