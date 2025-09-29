Actualidad
Comienza la vacunación contra la gripe y el Covid de este otoño: fechas, grupos más afectados y novedades
La gripe, el Covid y el VRS son los virus que más aparecen en estas fechas y se podrán vacunar a partir de octubre.
Empieza el frío y con él los virus propios de estas fechas. Por ello, comienza la campaña de la gripe general 25/26 y contra el virus respiratorio sincitial (VRS) y el Covid, que se reanudan este mes de octubre en Aragón.
Este año, Sanidad vacunará de manera separada contra la gripe y el Covid. Para la campaña de gripe de este año, Aragón ha adquirido un total de 419.000 dosis por valor de 3,8 millones de euros.
La directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, ha recordado que este coste supone una inversión económica debido a los altos contagios. "Es una enfermedad a la que se le da menos importancia de la que tiene y no tenemos una conciencia de riesgo como podemos tener con otras enfermedades", ha afirmado.
A partir del 1 de octubre se abrirá la vacunación de la gripe para los residentes y trabajadores de centros residenciales y los trabajadores de centros sanitarios y las embarazadas; el 10 de octubre comenzará la vacunación infantil escolar; el 20 de octubre se iniciará en los centros de salud la vacunación infantil y la dirigida a los mayores de 80 años y, finalmente, el 3 de noviembre se podrán vacunar el resto de grupos de riesgo.
Vacunación frente al VRS
Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha vuelto a adquirir 8.500 dosis del anticuerpo monoclonal nirsevimab para la temporada 2025-2026. "Evitó muchísimos ingresos hospitalarios por bronquiolitis", ha explicado Nuria Gayán.
Así, se pretenden prevenir muchas infecciones y complicaciones del virus respiratorio sincitial (VRS). Esta es la causa más frecuente en enfermedades respiratorias, especialmente las relacionadas con bronquiolitis y neumonía.
Entre los lactantes que recibieron la vacunación, el riesgo de hospitalización por VRS fue entre un 81% y un 84% menor que entre aquellos que no lo recibieron. La vía de administración es un pinchazo intramuscular y proporciona protección desde el mismo día de su administración.
Se recomienda la protección del VRS a todos los niños nacidos entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2026; a los prematuros de menos de 35 semanas, antes de cumplir 12 meses de edad cronológica y a la población infantil con alto riesgo de enfermedad grave por VRS.
Además, por primera vez se incluye esta vacunación en personas mayores. Se utiliza una vacuna distinta, Arexvy, que tiene una protección de al menos tres años, y va dirigida a los mayores que viven en centros residenciales a partir de 60 años y personas con determinadas patologías de muy alto riesgo.
Vacunación frente al Covid
Este año se vacunará de manera separada frente al covid y la gripe. Tras el invierno, el covid es el virus que más presente está y del que se desconoce, según ha explicado Nuria Gayán: "Es un virus que todavía no conocemos cómo se va a comportar esta temporada".
La principal novedad se refiere a los grupos a los que se recomienda esta vacunación. Se eliminan algunos grupos de riesgo a los que se recomendaba la vacunación como la enfermedad celíaca, el alcoholismo o la enfermedad inflamatoria crónica.
Por otro lado, se incide en la vacunación a aquellas con mayor vulnerabilidad o personas con discapacidad, entre otras.