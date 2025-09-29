Actualidad
Aragón amplía la vacunación contra la gripe a 127 colegios y 8.500 alumnos: "Se le da menos importancia de la que tiene"
A partir del 10 de octubre se podrá inmunizar en más centros escolares a alumnos de 1º, 2º y 3º de educación infantil.
La vacuna es intranasal, no por inyección, y dado que la edad mínima para recibirla son 24 meses, todos los niños podrán vacunarse.
Más información: La incidencia de la gripe se duplica en Aragón en una semana y se dispara entre los niños de 0 a 4 años
Llega la temporada de mayor riesgo de contagios por virus. Los pequeños son los que más posibilidades tienen de sufrir complicaciones graves por enfermedades respiratorias. Por eso, el Gobierno de Aragón vuelve a poner en marcha vacunar contra la gripe en algunos centros escolares de Aragón.
Este año se ha reforzado la campaña a 127 centros, 32 en Huesca, 23 en Teruel y 72 en Zaragoza. En total se podrán beneficiar más de 8.500 alumnos, por lo que "se ha ampliado mucho esta campaña", ha asegurado la directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente, Ana Moracho.
Además, la directora general ha recordado la alta participación de los colegios y la satisfacción de las familias: "Esta medida combina la protección frente a esta enfermedad con un importante apoyo a la conciliación familiar y laboral”, ha afirmado.
Pero esta iniciativa llega con más novedades. Este año se recomienda la vacunación desde los 6 meses y se amplía hasta los ocho años de edad y se realizará en las aulas de Educación Infantil para alumnos de 1º, 2º y 3º, es decir, niños de 3, 4 y 5 años.
Además, la vacuna es intranasal, no por inyección, y dado que la edad mínima para recibirla son 24 meses, todos los niños podrán vacunarse, salvo contraindicaciones.
Los objetivos son aumentar la vacunación en estas edades tempranas y actuar inmediatamente ante una enfermedad de riesgo: "Es una enfermedad a la que se le da menos importancia de la que tiene y no tenemos una conciencia de riesgo como podemos tener con otras enfermedades", ha afirmado la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán.
El año pasado se ofreció la vacuna escolar a 1.514 alumnos y este año la oferta se amplía a 8.572 niños del segundo ciclo de Infantil, con la implicación de 91 centros de salud y multiplicándose por cuatro el número de centros participantes.
Ya es posible solicitar cita a través de SaludInforma, siguiendo el procedimiento que en dicha plataforma se indica y rellenando un formulario. El plazo termina el 2 de octubre y corresponde a los centros escolares comprobar quienes son alumnos para llevar a cabo el procedimiento.
Los niños de estas edades que no puedan o no quieran vacunarse en sus colegios, así como el resto de niños de otras edades comprendidas en la población diana de la campaña, podrán vacunarse gratuitamente en sus centros de salud.