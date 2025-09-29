Aragón amplía la vacunación contra la gripe a 127 colegios y 8.500 alumnos: "Se le da menos importancia de la que tiene"

Llega la temporada de mayor riesgo de contagios por virus. Los pequeños son los que más posibilidades tienen de sufrir complicaciones graves por enfermedades respiratorias. Por eso, el Gobierno de Aragón vuelve a poner en marcha vacunar contra la gripe en algunos centros escolares de Aragón.

Este año se ha reforzado la campaña a 127 centros, 32 en Huesca, 23 en Teruel y 72 en Zaragoza. En total se podrán beneficiar más de 8.500 alumnos, por lo que "se ha ampliado mucho esta campaña", ha asegurado la directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente, Ana Moracho.