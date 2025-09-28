Las tormentas descargan grandes cantidades de agua y granizo en Zaragoza y la mayor parte de Aragón

El entorno del campo de fútbol de Juslibol, inundado. E. E.

Las tormentas han descargado este domingo por la tarde importantes cantidades de agua y granizo en Zaragoza capital y la mayor parte de Aragón.

La fuerte tromba ha interrumpido el tranvía entre Legaz Lacambra/Adolfo Aznar y Avenida de la Academia por la inundación del paso inferior de Parque Goya, una de las 'víctimas habituales' en cada episodio de esta intensidad.

Los primeros vídeos que circulan en redes sociales dan una idea del aguacero que ha caído en pocos minutos, que ha convertido en ríos los alrededores del campo de fútbol de Juslibol y ha hecho prácticamente imposible ver nada a quienes iban al volante.

Entrada de Zaragoza hace unos minutos pic.twitter.com/tquLbFCxr5 — ANTIPAJARITO❤ (@antipajarito) September 28, 2025

Según informan desde la cuenta de X (antes Twitter) de Meteo Aragón (@meteo_aragon) la tormenta ha dejado importantes afecciones en el norte de la ciudad.

"En el Actur, algunas personas han quedado atrapadas con el coche por el agua al refugiarse debajo de un puente para evitar el granizo", apuntan desde su perfil.

La fuerte tormenta que ha descargado está tarde en Zaragoza, ha dejado importantes afecciones en el norte de la ciudad... En el Actur, algunas personas han quedado atrapadas con el coche por el agua, al refugiarse debajo de un puente para evitar el granizo 🌧️ pic.twitter.com/5HC0ETnwvn — Meteo Aragón (@meteo_aragon) September 28, 2025

Hasta el momento, Andorra es el municipio que más agua ha recogido de todo Aragón, con 31,2 litros por metro cuadrado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Le sigue Castellote, con 21, y Muniesa con 10,6, aunque estos registros podrían quedarse cortos en las próximas horas.

La Aemet ha puesto en alerta a toda la Comunidad ante el riesgo de que se produjesen lluvias "muy fuertes y persistentes" este domingo, como finalmente ha ocurrido.

Como consecuencia, el Gobierno de Aragón ha activado la fase de alerta del plan especial de Protección Civil por fenómenos meteorológicos adversos.

Lo peor se espera en la Ribera del Ebro (Zaragoza), el Bajo Aragón (Teruel), Huesca Centro y Huesca Sur (Huesca), en alerta naranja, mientras que en el resto de la región impera el nivel amarillo.

Ante estos avisos, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) también han alertado de que pueden producirse crecidas en barrancos y cauces menores entre hoy 28 de septiembre y la madrugada del 29.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.