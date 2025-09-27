Vox marca como prioridades la seguridad, la inmigración y la limpieza de cauces para dar a Aragón nuevos presupuestos

El debate sobre el estado de la Comunidad ha dejado abierta una de las grandes preguntas. ¿Tendrá Aragón nuevos presupuestos en 2026? Para el presidente Jorge Azcón son "esenciales", pero Vox no va a ponerlo fácil. Los de Alejandro Nolasco creen que sus exsocios llevan mucho tiempo "lanzando la pelota hacia adelante" y marcan tres prioridades de cara a la próxima negociación: seguridad, inmigración y limpieza de cauces.

La formación de Santiago Abascal no entiende que el PP lleve tanto tiempo "deshojando la margarita". Su teléfono, repetía Nolasco en el debate, sigue sin sonar, de ahí que insistan en medidas y gestos concretos para salir del bloqueo. El propio Azcón le instaba desde la tribuna a no preocuparse y le garantizaba que le llamará, pero en Vox consideran que Aragón "requiere soluciones ya".

"Primero dijeron que comenzarían las reuniones después de San Lorenzo. Luego que para septiembre. Ahora esperan al Consejo de Política Fiscal y Financiera… Puede que Azcón y sus consejeros, estando en el Pignatelli con sus escoltas, lujos y chóferes, puedan esperar y no tengan prisa. Pero Aragón no puede esperar", dicen desde el partido tras la 'resaca' del debate.

Ha de tenerse en cuenta que la fallida negociación de este 2025 no tuvo Aragón como escenario sino Madrid. Entonces, Vox exigía un pronunciamiento expreso contra la inmigración ilegal y el Pacto Verde Europeo. Consiguieron lo primero, pero el PP se negó a hacer una declaración al dictado de Abascal sobre el segundo punto, lo que hizo que las conversaciones terminasen encallando.

Las horas y horas de discursos y debates con la oposición no sirvieron, en todo caso, para acercar posturas. Más bien al contrario. Aragón-Teruel Existe advertía de que no iba a ser segundo plato de nadie y desde Vox planteaban un plan B que se topó con un 'no' rotundo del presidente. "Sin presupuestos no habrá rebaja de impuestos", contestaba Azcón y repetía este viernes la vicepresidenta Mar Vaquero.

Contestaban así a la propuesta de Nolasco de llegar a acuerdos puntuales, sin apoyar las nuevas cuentas, para salvar los grandes anuncios del debate. El nuevo Royo Villanova, la concertación del Bachillerato, la educación gratuita de 0 a 3 años, las mil viviendas de Arcosur y su nuevo centro de salud dependen de que los exsocios se pongan de acuerdo.

El PP lo tiene claro. Aragón vive un momento único y se necesitan unas nuevas cuentas para exprimir todo ese potencial. El propio presidente instó a Nolasco a no hacer "seguidismo" del PSOE y poner de su parte. Sin embargo, nada hace pensar que los presupuestos estén más cerca ahora de ser una realidad que antes del debate.

Las líneas rojas

Los voxistas consideran que la gran cita política de Aragón ha dejado patente que son los únicos que se preocupan "por la seguridad de todos los aragoneses". "Sin seguridad no hay libertad", afirman desde la formación, y eso es precisamente lo que le van a pedir a Jorge Azcón.

"El presidente nos ha instado a que le pidamos cuestiones que se encuentren dentro de sus competencias. Muy bien. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (conocida como Ley de Extranjería), dice en su artículo 35.2 lo siguiente: las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia", citan.

¿Qué quieren decir con esto? Que Jorge Azcón "es presidente de una comunidad autónoma" y que "simplemente" le están pidiendo algo para lo que está "totalmente habilitado".

Más exigencias. La limpieza de los cauces, largamente reivindicada por los municipios de la ribera del Ebro, se ha convertido también en uno de los caballos de batalla de Vox. Los destrozos sufridos en las comarcas de Belchite, Daroca o Bajo Martín ejemplifican, a su juicio, la necesidad de actuar de urgencia.

"Los consejeros Bermúdez de Castro y Blasco dijeron que ya tenían identificados 40 cauces peligrosos en los que actuar. ¿Qué gestiones han llevado a cabo desde entonces para iniciar las imprescindibles tareas de prevención?", se preguntan.

Aquí sí podría haber novedades. El propio Azcón anunció en el debate un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para ampliar las limpiezas. La pregunta es. ¿Saciará esto a Vox? Habrá que esperar a conocer la letra pequeña para saberlo, pero lo que se decía este jueves en los corrillos no invitaba al optimismo.

Este punto evidenció la distancia que hay entre unos y otros. "¿Va a coger un bulldozer la derechita valiente? No se lo recomiendo porque es delito ecológico. Posiblemente tendría una pena privativa de libertad, pero no lo van a hacer simple y llanamente porque se meterían en un problema, y la derechita valiente no es tan valiente", les decía el barón conservador.

Lo más inmediato

La maquinaria no echará a andar hasta que no se presente (y se apruebe) el techo de gasto. En un principio iba a llegar a las Cortes este mes, pero ha pasado septiembre y todavía no hay tierra a la vista. "Si no es a finales de septiembre será a principios de octubre", apuntaba Mar Vaquero este viernes en Consejo de Gobierno. Pero pocos segundos después se desdecía: "Irá una vez que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Tarde menos o más, desde Vox aseguran que van a seguir llevando iniciativas a las Cortes para bajar impuestos. Lo hicieron con el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) y la próxima semana, en Comisión de Hacienda, defenderán una fiscalidad diferenciada para ayudar a las familias y trabajadores que deciden quedarse en el medio rural.

Por el momento acumulan un amplio historial de 'fracasos' en este sentido. Solo en esta legislatura han visto rechazadas propuestas para bajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o rebajar el tramo autonómico del IRPF.

Presupuestos o... ¿elecciones?

Es la pregunta que se hace estos días todo informador parlamentario. ¿Qué ocurrirá si Aragón no tiene nuevos presupuestos en 2026? Sería el segundo año consecutivo sin unas nuevas cuentas, una difícil posición que el propio Azcón ha criticado refiriéndose al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y que podría abocar a la Comunidad a elecciones anticipadas.

El escenario contrario garantizaría a Azcón oxígeno suficiente para agotar la legislatura, pero ¿y si los socios, que parecen condenados a entenderse, siguen sin hacerlo? A la incertidumbre autonómica hay que sumar, también, la nacional. El Pignatelli no pierde ojo de lo que pasa en la Moncloa, y si Sánchez pulsase el botón rojo de las anticipadas, Azcón podría hacer lo mismo si no consigue atar los votos de Vox.

Entre tanto, las semanas siguen pasando y se hace cada vez más difícil que Aragón llegue al 31 de diciembre con unos nuevos presupuestos. Seguirían siendo válidos en caso de salir adelante en enero, febrero, marzo o incluso abril, pero cuanto más se acerque 2027 -año en que, si nada cambia, tocará volver a las urnas- menos posibilidades habrá de que las derechas lleguen a un entendimiento.