Primera manifestación en España contra los centros de datos: "Vamos a seguir dando guerra hasta el final"

Zaragoza ha sido testigo este sábado de la primera manifestación en España contra los centros de datos. Hasta 250 personas, según estimaciones de la Policía Nacional, han recorrido esta mañana las calles del centro al grito de 'Amazon y Microsoft fuera de Aragón' o 'No es sequía, es saqueo'.

La protesta, nacida de la plataforma 'Zaragoza no se vende', ha contado con la participación de varios colectivos sociales. También de representantes políticos como Álvaro Sanz, portavoz de IU en las Cortes de Aragón.

"Se está poniendo alfombra roja a grandes fondos de inversión y grandes tecnócratas para que vengan al territorio a hacer lo que quieran", ha censurado Fátima Ruberte, portavoz de la manifestación.

Según ha dicho, solo el consumo de agua y energía de los tres centros de datos ya en funcionamiento en Aragón es "desorbitadísimo". "No se están analizando las implicaciones que van a tener", ha lamentado.

Los manifestantes, que han llegado a cortar parcialmente la línea del tranvía, se muestran en contra del 'milagro económico' de Jorge Azcón, que ha anunciado 58.000 millones de euros en inversiones en apenas dos años.

Solo los centros de datos dejarán más de 300 millones de euros en impuestos al año, cuantía que, según defendía el propio dirigente en el debate del estado de la Comunidad, se podrá utilizar para reforzar los servicios públicos.

Para estos colectivos, sin embargo, la situación es "preocupante". Ruberte ha llegado a comparar los centros de datos con "cajas de zapatos"; grandes moles que "únicamente consumen un montón de agua y energía sin traer grandes beneficios o grandes cifras de empleo".

Para ella, es necesario que las instituciones expliquen, al menos, "qué van a hacer con todo esto". "Está habiendo una total opacidad con la información. De hecho, hasta hace unos meses, la gente no sabía lo que era", ha agregado.

La portavoz ha puesto como ejemplo los movimientos que está habiendo "en todo el mundo" contra estos proyectos: "Tenemos el caso de Estados Unidos o el de Holanda, de donde se les consiguió echar. Ha habido muchos pueblos que se han quedado sin agua para la agricultura por los centros de datos o que han visto contaminada su agua y han tenido que recurrir a cisternas".

De aquí a 2030, los siete centros que se construirían de los más de 27 anunciados consumirían "más de la mitad de la energía de la Comunidad", según ha dicho. "Imagínate toda la que se va a tener que instalar para abastecerlos. Y todo para que unos cuantos se lucren con nuestra información privada", agregaba. Por todo ello, los convocantes prometen "seguir dando guerra hasta el final" e impulsar nuevas actividades de concienciación.