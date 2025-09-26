El nuevo Hospital Royo Villanova de Zaragoza estará construido en 2030: podría duplicar el número de camas

El nuevo Hospital Universitario Royo Villanova estará construido para 2030. Esta es la fecha estimada que ha presentado este viernes el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, y el gerente del Sector sanitario Zaragoza I, Luis Gómez San Martín, en torno al nuevo plan funcional para el hospital de la margen izquierda de Zaragoza.

Así, se espera que la construcción comience en el año 2027 con un coste superior a los 200 millones de euros. El primer paso que desde el departamento esperan afinar es la redacción del proyecto, que se estima para 2026.

El anuncio sobre este nuevo hospital fue avanzado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en su discurso del Debate de la Comunidad de Aragón. Este viernes en rueda de prensa el consejero ha reiterado de nuevo que la decisión de construir un hospital se basa en que "el actual edificio no da más de sí".

Entre los planes para sacar adelante este nuevo proyecto, Bancalero ha adelantado que el hospital va a contar de 66.000 metros cuadrados a 70.000 de superficie construida.

Aunque para la superficie total de la parcela se estima necesaria una de 50.000 metros cuadrados, que incluiría 700 plazas de aparcamiento, una demanda que ha sido reivindicada en varias ocasiones por los vecinos que acuden a este hospital. Esto triplica la superficie construida del actual edificio, que es de 28.100 metros cuadrados.

Para ello, se encuentran en conversaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza y la consejería de Fomento para encontrar una parcela de esas dimensiones que se sitúe en la margen izquierda y sea "accesible" para los vecinos de la otra ladera del río.

Más camas y habitaciones individuales

El gerente del Sector sanitario Zaragoza I, Luis Gómez San Martín, ha enfatizado que se trata de un "proyecto ilusionante" que da respuesta a "una reivindicación histórica".

Entre las principales características del nuevo Hospital Universitario Royo Villanova está el aumento en el número de camas que pasará de 254 camas actuales a 352, lo que supone 98 camas adicionales. Además, las habitaciones serán individuales aunque está organizado de tal manera que en caso de necesidad se podría ampliar la asistencia con 272 camas más.

Además se prevé un incremento de consultas externas y gabinetes de exploración. Por lo que se contará con 147 consultas y 52 gabinetes funcionales, frente a los 77 y 22 actuales. A esto se une un refuerzo en los hospitales de día con la ampliación de los puestos y recursos para ofrecer tratamientos sin necesidad de ingreso.

Una de las mejoras más destacadas en materia de urgencias es la implantación de un servicio de Urgencias adaptadas por edades. De esta manera, se contará con áreas diferenciadas para urgencias pediátricas, geriátricas y de adultos, con espacios específicos de tiraje, diagnóstico y observación. En cuestión de la atención a personas mayores, dentro de los planes se quiere implantar Urgencias con criterios GEDA para pacientes frágiles con una atención más individualizada.

En cuanto al bloque quirúrgico se dispondrá de 12 quirófanos, aumentando en cinco más que los actuales. Así se ha detallado que constarán de más espacio. Siete de ellos contarán con más de 50 metros cuadrados y 4 de más de 70. Además de la inclusión de un quirófano híbrido.

Todos ellos estarán organizados en clústeres y se contará con 8 torres de endoscopia para seguir impulsando la cirugía avanzada mínimamente invasiva, un campo en continuo desarrollo.

En cuanto a los trabajadores, se van a crear áreas clínico-administrativas mejoradas con la incorporación de espacios confortables para el personal, como salas de reuniones, despachos y zonas de descanso, que fomentan el trabajo en equipo y la calidad asistencial.

De cara a la atención de los pacientes y los familiares, Gómez ha detallado que se busca construir áreas de fácil accesibilidad exterior con circulaciones internas sencillas y bien señalizadas. Con esto lo que quieren es evitar los cruces de pacientes hospitalizados y ambulantes.

El nuevo proyecto también mira al futuro y se prevé que el diseño contemple zonas adaptables a nuevas necesidades médicas, tecnológicas y demográficas, evitando soluciones provisionales.

Unión de docencia y tecnología

El nuevo hospital busca potenciar sus tres pilares de funcionamiento: actividad asistencial, docente e investigadora. La dotación de más salas para los dos últimos campos de trabajo, facilitará su crecimiento.

Así, contará con espacios específicos para la docencia y de apoyo a la investigación en unidades asistenciales. A eso se unen zonas para el desarrollo de actividades científicas y de divulgación como herramientas para facilitar el e-learning y la simulación virtual.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.