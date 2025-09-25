Vox ofrece a Azcón bajar impuestos sin un nuevo presupuesto, pero el presidente avisa rotundo: "Es esencial"

Vox se ha ofrecido este jueves a Jorge Azcón para bajar impuestos sin un nuevo presupuesto. "Mañana mismo podemos firmar un acuerdo que nos comprometa a traer aquí las proposiciones de ley necesarias para concertar el Bachillerato o garantizar la gratuidad de 0 a 3 años", le ha dicho su portavoz, Alejandro Nolasco. Pero su propuesta ha caído en saco roto. "El presupuesto de 2026 es esencial", le ha contestado el dirigente conservador.

Los exsocios han ido directamente al ataque. Nolasco ha empezado hablando de Juan. No se refería a Juan Aguirre ni Juan Cuesta, sino a Juan a secas, un "currante aragonés" que no puede heredar porque no puede pagar sus impuestos ni va a poder entrar en el centro de Zaragoza con su vehículo "por la Zona de Bajas Emisiones de Natalia Chueca". "Será que Juan es afiliado de Vox y así le va", le ha respondido tajante el presidente aragonés.

Azcón ha pedido "seriedad" para abordar el debate presupuestario. Para Nolasco, sin embargo, no hay nada que hablar si el PP no rechaza el Pacto Verde y se niega a traer más inmigrantes ilegales.

No solo eso. Vox ve imprescindible que cada céntimo que se paga en impuestos esté bien invertido. En este punto, ha recordado que cada menor extranjero no acompañado "nos cuesta de 3.000 a 4.000 euros al mes" y que "las mujeres para nada están más seguras que antes". "Se dejan el dinero en vídeos y coloquios", ha censurado.

Entre críticas a Rajoy por abrazar la Agenda 2030 y "asfixiar a agricultores y ganaderos", el portavoz ha querido dejar claro que Vox no ha tumbado ningún techo de gasto ni presupuesto porque ni siquiera les han llamado. "Quizá es porque quiere seguir trayendo menas y no limpiar los cauces de los ríos", ha agregado.

Azcón ha lamentado que Vox centre sus ataques en el PP y obvie al PSOE. Lo ha demostrado con un estudio de los últimos cien tuits de Nolasco, de los que 46 estaban centrados en críticas a los populares y 21, a los socialistas... y también el PP. "Tengo la sensación de que usted con Sánchez es feliz y él con Vox, extraordinariamente feliz", ha afirmado.

El barón popular ha sido claro, y ha recordado a los de Abascal que si no gobierna el PP volverá la izquierda. "Que me llame Copperfield aragonés... Se lo ha oído al PSOE y viene aquí a repetirlo como un papagayo. No haga seguidismo del PSOE, defienda sus propias ideas", les ha dicho.

Aquí, ha hecho mención a la postura de Vox con los centros de datos. "¿Ustedes se han enterado de que Trump está a favor? Porque Vox en Aragón parece Ecologistas en Acción. Hacen el ridículo", ha manifestado.

'No' a la propuesta

Azcón se ha mostrado contrario a los acuerdos puntuales sin unas nuevas cuentas que le han ofrecido desde Vox. "Dicen que se puede hacer sin presupuesto.... Que no se entere Sánchez, porque entonces la legislatura dura hasta 2034. Hace falta aprobar un presupuesto, y es evidente que podemos ponernos de acuerdo en muchas cuestiones, lo hemos hecho en otras comunidades", ha recordado.

Los planteamientos de Vox en materia fiscal harían que se dejasen de recaudar 534 millones de euros. Como 'contraoferta', Azcón ha propuesto a Nolasco seguir una fórmula más equilibrada que permitiría reducir deuda y seguir adelante con la ya anunciada bonificación del Grupo 2 de Sucesiones, pero también con rebajas para los que más lo necesitan, principalmente del IRPF, Transmisiones y el IMAR.

Aunque ha vuelto a ligar el techo de gasto al Consejo de Política Fiscal, ha prometido a Nolasco que le llamará y ha confiado en que, llegado el momento, serán capaces de ponerse de acuerdo como ha ocurrido en Murcia.