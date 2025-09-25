Pedro J. Ramírez: "A EL ESPAÑOL DE ARAGÓN le esperan muchos días de alegría y trabajo"

El director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y el director editorial de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Jorge Lisbona, han repasado el primer año de vida del periódico en la Comunidad, y han marcado los retos para los próximos meses, vaticinando “muchos días de alegría”, y “mucho trabajo”, para todo el equipo.

Durante este primer año de vida, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN se ha consolidado como el segundo medio más leído de la Comunidad, con más de 526.000 usuarios únicos en el mes de agosto, lo que significa que “hemos conectado con el espíritu de los aragoneses”. “Hay ya una sintonía entre los aragoneses y EL ESPAÑOL”, ha resaltado Pedro J. Ramírez.

Han sido numerosas las noticias que han llevado a EL ESPAÑOL a ocupar el segundo medio más leído en Aragón, pero hay una verdaderamente especial para Ramírez, el fallecimiento de Javier Lambán.

“Te encomiendo, Jorge (Azcón), que la memoria de Javier Lambán permanezca en el recuerdo de esta comunidad. Hay que transmitir a las nuevas generaciones los valores democráticos y cívicos de las personas que, al margen de las ideologías y discrepancias, han dejado un testimonio de honradez e integridad”, ha destacado el director de EL ESPAÑOL.

Pero la redacción de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN también ha contado noticias positivas para la Comunidad, como la llegada de grandes inversiones tecnológicas en los últimos meses. “Son 58.000 millones de inversión comprometida que van a transformar esta comunidad. Hemos llegado a tiempo para no perdernos esa fiesta”, ha destacado Ramírez.

Sin embargo, para que estas inversiones se materialicen, el director de EL ESPAÑOL ha pedido que todas las instituciones “estén a la altura”. “No puede ser que haya estas grandes oportunidades para esta comunidad en el área de la energía, en centros de datos, y que el problema sea que la red eléctrica y las infraestructuras no estén desplegándose con la velocidad y la suficiencia necesaria”, ha remarcado.

Por ello, Pedro J. Ramírez considera que debe haber un “renacer” del servicio de la política para los ciudadanos, y ha vaticinado un cambio en la Presidencia del Gobierno de España el próximo año.

Tampoco han sido meses fáciles para EL ESPAÑOL, que ha sufrido recientemente un fuerte ciberataque del que el periódico ya se está recuperando, manteniendo los mismos valores que le han llevado a ser líder de la prensa en España en los últimos 25 meses de forma consecutiva. “La defensa y la lucha de los valores de la democracia y la libertad son cada día más complicados”, ha reconocido Pedro J. Ramírez.