Más de 400 invitados arropan a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN en la gran gala de su primer aniversario

Políticos, empresarios y representantes del tejido social de la Comunidad han acompañado este jueves a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN en la gran celebración de su primer aniversario. Durante el acto -en Aura Restaurante, en Zaragoza-, se ha contado con la presencia e intervención del presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.



En total, más de 400 invitados han arropado al león de Aragón en esta fecha tan importante para el que, en solo un año, se ha convertido en el segundo medio de comunicación más leído en la Comunidad.



Junto al equipo de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN han estado los patrocinadores del evento: Iván Acedo, gerente de Aura Restaurante; Iñigo Martínez Redín, director de Comunicación y RRII de Caja Rural de Aragón; Alejandro Aznar, de Loto Empresas By Del Rosario; Etién Aldea, director de Negocio y Marketing, y María Pascual, de Marketing y Comunicación, de Embou; Javier Herrero, de Principal Construcciones; y Alfonso Biel, CEO de Sphere Group Spain.



Este primer aniversario ha contado también con destacados colaboradores como Fernando González, director territorial de Aragón, Navarra y La Rioja de Reale Seguros; Jaime Galindo, director general de Levitec; Pego Punter, directora de B travel & CATAI y Juan Luis Díez, propietario socio de Air Horizont.





En el apartado político no han faltado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la Justicia, Concepción Gimeno. Por parte del Ejecutivo aragonés también han asistido el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; y el titular de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, así como el director general de Política Económica, Javier Martínez; la directora general de Administración Local, Marina Sevilla; o la directora gerente del Banco de Sangre, Rosa Plantagenet-Whyte.



Por parte de las Cortes de Aragón no han querido perderse el acto el vicepresidente del Parlamento autonómico, Ramón Celma. Asimismo, se ha contado con la presencia de los portavoces del PP, Fernando Ledesma, y el PSOE, Fernando Sabés, como también del diputado socialista Darío Villagrasa y los diputados de Vox Santiago Morón y Juan Vidal, además del presidente y portavoz del PAR Alberto Izquierdo, y el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomas Guitarte.



El Ayuntamiento de Zaragoza también ha estado representado de la mano de la alcaldesa, Natalia Chueca, recién llegada de China con una inversión de 10 millones de euros bajo el brazo.



La regidora ha estado acompañada de miembros de su equipo como Ángel Lorén, concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales, Seguridad Ciudadana y Policía Local; Blanca Solans, concejala de Hacienda y Fondos Europeos y; Sara Fernández, responsable de Cultura, Educación y Turismo y; Miguel Ángel García Muro, concejal delegado de Transformación Digital.



Por parte de la oposición han estado la portavoz del PSOE, Lola Ranera, junto a los concejales socialistas Ros Cihuelo, Eva Cerdán y Alfonso Gómez Gamez. Además del portavoz de Vox, Julio Calvo, y la concejal Eva Torres.



También ha habido una nutrida representación de municipios aragoneses como Cuarte de Huerva, Fuendetodos, Alagón, Alfajarín, La Puebla de Albortón, Épila, Barbastro, Belchite, Utebo, Calatayud o Pina de Ebro, entre otros.



Dentro del ámbito educativo no se han querido perder el primer aniversario -al que han asistido el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y la directora general, Mamen Vázquez-, las rectora de la Universidad San Jorge, y representantes del equipo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza como la vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional, Carmen Marta.



También han acudido a la gran fiesta de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN César Romero, director general de Grupo San Valero; Antonio Sangó, director de ESIC; Helena Araus, directora de Marketing y Comunicación de CESTE y; José Luis Sampériz, presidente de Escuelas Católicas de Aragón.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también han estado representadas a través del director de la Academia General Militar, Prudencio Horche; el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Aragón, Luis Germán Avilés; y el superintendente de la Policía Local de Zaragoza, Antonio Soriano.





Tejido empresarial

El tejido empresarial tampoco ha faltado, con nombres propios como el del presidente de la Asociación de Directivos de Aragón, Fernando Rodrigo; dirigentes de CEOE como Jesús Arnau y Benito Tesier; la presidenta de Cepyme, María Jesús Lorente; el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey; el presidente de ATA Aragón y colaborador de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN Jorge Serrano; la gerente de Seltatik, Eloisa Artal; o la gerente de Bunkerbar, Carol Lasmarias.



También han acudido representantes de grandes empresas energéticas como Endesa, así como de Eigo Construcciones o Valfondo, compañías líderes del sector de la construcción inmologística a nivel nacional con raíces aragonesas.



Entre los invitados han tenido también una presencia destacada Ibercaja y Caixa. Además, han asistido empresas como Avanza con su director, Carlos Agulló, y Los Tranvías de Zaragoza, con su director de Comunicación, Ignacio Iranburu, junto a representantes de entidades sociales como Fundación Ibercaja, Atades y Fundación Sesé.