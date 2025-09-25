EL ESPAÑOL DE ARAGÓN reivindica la verdad y la valentía en su primer aniversario: "Es una voz imprescindible"

El director y presidente Ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca Javier Carbajal

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN cumple un año de verdad, valentía y compromiso por Aragón y los aragoneses. Un año de miles de noticias, historias y defensa de la Comunidad, siendo una voz libre y plural. Con la misma ilusión y mayor ambición, este jueves ha celebrado su primer aniversario con un evento por todo lo alto en Aura Restaurante al que han acudido más de 400 invitados.

La gala ha contado con la presencia del presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez y su directora general, Mamen Vázquez. Junto a ellos han estado el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entre otras autoridades y destacados representantes de la sociedad aragonesa.

A lo largo del evento se ha puesto en valor la importancia de la información veraz, del compromiso con los ciudadanos y del crecimiento de un medio que empezó hace doce meses y ya es el segundo más leído en Aragón.

De esta forma, Azcón ha dado la enhorabuena a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN por su trabajo durante estos 12 meses en un “sector muy conflictivo”.

"La realidad es indudable"

"Cuando hace un año lo presentábamos, no era sencillo pensar que EL ESPAÑOL iba a tener una posición predominante en los medios de comunicación de nuestra Comunidad. La realidad es indudable", ha dicho el presidente.

A su juicio, el secreto es la pluralidad y la verdad: “Para contarla hay que ser valientes, lo he visto. Han tenido la valentía de decir lo que otros no se atreven”.

Azcón ha recordado las inversiones que están llegando a Aragón, que buscan "mejorar la calidad de vida de los aragoneses". Y, en ese aspecto, ha reconocido el importante papel de los medios de comunicación de contarlo y en la democracia.

"Una voz imprescindible"

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado que “en tan solo 12 meses, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN se ha convertido en una voz imprescindible para Zaragoza”. Por ello, ha defendido que se necesitan medios “valientes” como este.

Para la regidora, la llegada de un medio “independiente” y sin “condicionantes ni ataduras”, ha permitido que los zaragozanos tengan más información en un momento en el que no todos los medios “pueden decir lo mismo” y en el que “el Gobierno de España no permite editoriales críticas”.

Igualmente, ha deseado que en el ámbito político se deje a un lado el ruido y "la gresca", en beneficio de los ciudadanos y ha puesto el ejemplo de la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. "Ha permitido que Zaragoza viva un momento de prosperidad", ha sentenciado.

Mucho trabajo

Los invitados han podido disfrutar de una especial conversación entre el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y el director de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Jorge Lisbona.

Ambos han repasado el primer año de vida del periódico en la Comunidad, y han marcado los retos para los próximos meses, vaticinando “muchos días de alegría”, pero también de “mucho trabajo”, para todo el equipo.

Durante este primer año, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN se ha consolidado como el segundo medio más leído de la Comunidad, con más de 526.000 usuarios únicos en el mes de agosto, lo que significa que “hemos conectado con el espíritu de los aragoneses”. “Hay ya una sintonía entre los aragoneses y EL ESPAÑOL”, ha resaltado Pedro J. Ramírez.

Desde el equipo autonómico, el consejero delegado y editor, Antonio Ortego, ha mostrado su agradecimiento a todos los asistentes, al equipo, a su familia, pero también a los lectores, accionistas y clientes.

Igualmente, ha recordado que Pedro J. Ramírez propuso el pasado año a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN el reto de no bajar del tercer puesto. “Lo hemos cumplido”, ha anunciado Ortego. “Ha sido gracias a haber dicho la verdad. Podemos equivocarnos, pero con la verdad por delante”, ha añadido.

En concreto, el medio regional acabó agosto en segunda posición, solo por detrás de El Heraldo de Aragón. Ahora el reto que lanza Pedro J. Ramírez, es mayor, no bajar de ese puesto. Para ello, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN seguirá “peleando y rugiendo", ha finalizado Ortego.

La directora comercial de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Susana Cano, ha reiterado su agradecimiento y ha asegurado que es un “honor” y “un sueño” formar parte de esta gran familia. En su intervención, además, ha puesto en valor el talento femenino por el que apuesta EL ESPAÑOL y que se refleja en cada redacción.

Acontecimientos históricos

El acto ha servido para hacer balance, no solo en cifras de lectores, sino también de aquellos acontecimientos históricos y de relevancia que han ocurrido en estos 12 meses.

Algunas de las noticias de mayor importancia que se han recordado esta noche son el accidente del caza F-18, la ayuda aragonesa en la Dana de Valencia, la despedida de La Romareda o el fallecimiento de Javier Lambán.

Como la presentación de hace un año, la gala ha estado conducida por la periodista Alba Gimeno (Aragón TV), y la música ha llevado el sello de la cantante Ariadna Redondo, conocida por su participación en el programa Got Talent. La artista ha amenizado la velada con dos actuaciones muy emocionantes: ‘Gracias por elegirme’ y ‘Pero a tu lado’, ambos temas del grupo Los Secretos.

Además, no han faltado algunas sorpresas. Para agradecer a los lectores que cada día eligen EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, uno de los invitados al aniversario ha sido premiado con un viaje a Estrasburgo para ver los mercadillos navideños de Alsacia y Selva Negra valorado en más de 3.000 euros gracias a B Travel & Catai.

Finalmente, Jorge Lisbona ha anunciado que a partir del año que viene se celebrarán los Premios León de Aragón. Tras concluir el evento, los asistentes han disfrutado de un cóctel en Aura Restaurante.

Esta celebración ha sido posible gracias al apoyo de los patrocinadores Aura Restaurante, Caja Rural de Aragón, Loto Empresas by Del Rosario, Embou, Principal Construcciones y Sphere Group Spain y de los colaboradores Reale Seguros, Levitec, B Travel & Catai y Air Horizont.