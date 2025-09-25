CHA vaticina elecciones anticipadas en Aragón: "No hay otra salida para el laberinto en el que está"

José Luis Soro y Jorge Azcón, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad E. E.

Turno para Chunta Aragonesista en el cara a cara contra el presidente Jorge Azcón. La formación ha vaticinado elecciones anticipadas en los próximos meses si el líder popular no puede aprobar finalmente unos presupuestos, aventurando que “no tendrá otra salida” que llamar a la ciudadanía a las urnas antes de mayo de 2027.

A juicio del portavoz aragonesista, José Luis Soro, Azcón ya está “construyendo el relato” de una “miniserie” que se titularía ‘Aterriza como puedas’, pero con la posibilidad de que termine siendo ‘Volver a empezar’ si no logra el apoyo de un socio “más dócil” como Teruel Existe.

Pero, más allá de series, para Chunta Aragonesista una convocatoria de elecciones constataría el “fracaso” del Gobierno de Azcón. “Sin presupuestos, debe asumir su fracaso y convocar elecciones, huir por su salida de emergencia. Podrá negar lo evidente, engordar los anuncios de inversiones, pero no le servirá de nada. Este Gobierno tiene fecha de caducidad”, ha advertido Soro.

Sobre este asunto (y otros), el portavoz aragonesista y el presidente popular han mantenido una tensa discusión, en la que Azcón le ha replicado que exija elecciones con la misma vehemencia en el Congreso de los Diputados, donde cuentan con un diputado en el grupo de Sumar, Jorge Pueyo, presente en la grada del hemiciclo, e incluso invitado a ocupar un escaño en el futuro. “Tiene un serio problema de coherencia”, ha apuntado el presidente del Gobierno.

Para Azcón, ese “serio problema de coherencia” y la vinculación con el PSOE “les está matando”, pese a que Soro se ha afanado por enumerar las votaciones en las que han marcado terreno con los socialistas. “CHA no está en el Gobierno, apoya al Gobierno, pero no nos comemos todo. Hay cuestiones que estamos en contra”, ha aseverado el aragonesista, que ha enumerado sus votos en contra al gasto militar, al decreto antiapagones, o la cesión de competencias de inmigración a Cataluña.

De los servicios públicos a La Romareda

En su discurso, Soro ha buscado las cosquillas al presidente Azcón con el estado de los servicios públicos, incidiendo en que “no basta” con aumentar el presupuesto, sino que requieren “una buena gestión” que ponga el foco en las personas más vulnerables.

“Está desmontando lo público. Su modelo es claro. Lo privado presta la atención médica y el Salud aporta instalaciones y mantenimiento. Pone el negocio por encima del derecho. Especialmente sangrante en el medio rural, porque no es posible hacer caja”, ha criticado Soro.

El portavoz de Chunta ha puesto como ejemplo de ese “servicio a los ricos” la rebaja de impuestos, ya anunciada en el debate de hace un año y retomada este miércoles. “La rebaja del Impuesto sobre Patrimonio benefició a 7.000 personas. Por Sucesiones, en el grupo II, tributaron el 4%, porque el 96% ya no tributa. Del IRPF no baja los tipos, sino que lo deflactó, que solo es adecuarlos a la inflación. Siempre es lo mismo, beneficiar a los suyos”, ha aseverado.

Incluso, Soro ha puesto el foco en La Nueva Romareda y en si “los de Miami” van a aportar los 10 millones de euros que deben pagar este año, después del impago de 2024 y de reformular el calendario. “Debería estar tranquilo”, ha contestado Azcón.

Respuesta de Azcón

Ante ello, Azcón ha insistido en esa “falta de coherencia” de Chunta al apoyar a un Gobierno de España que “miente” con la condonación de deuda y promueve un sistema de financiación con privilegios para Cataluña. “¿Cómo un partido que se llama aragonesista puede apoyar a un gobierno que quiere implantar un sistema de financiación que perjudica a Aragón? Hay informes que dicen que perdemos 1300 millones de financiación a la sanidad, educación y servicios sociales”, ha advertido el presidente.

Por este motivo, Azcón se ha preguntado “para qué sirve” Chunta Aragonesista y “qué han conseguido”, más allá del “alborozo” de los indultos a ‘Los 6 de Zaragoza’. “Entiendo que estuvieran contentos si consiguen que la dependencia se pague igual aquí que en Cataluña, pero solo han conseguido el indulto para delincuentes”, ha añadido.