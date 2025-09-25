Aragón-Teruel Existe avisa a Azcón con el presupuesto: "Nunca hemos sido segundo plato ni vamos a serlo"

Aragón-Teruel Existe no será segundo plato si falla la negociación del presupuesto con Vox. Es el claro mensaje que ha lanzado este jueves su portavoz, Tomás Guitarte, a Jorge Azcón en la segunda sesión del debate sobre el estado de la Comunidad.

Para la formación, su buena fe y actitud dialogante no debe llevar a la confusión. El diputado ha afeado al presidente aragonés que llegue al debate, por segundo año consecutivo, sin techo de gasto ni atisbo presupuestario "pero con las medallas puestas". "La oposición no ve el mismo Aragón que usted", le ha dicho.

Guitarte cree que al barón popular le falta autocrítica. Si la tuviera, ha continuado, entendería la situación actual. "Pactan y luego no cumplen, pierden credibilidad y el siguiente pacto les sale más caro. Nosotros no somos un 'por si acaso'. No lo hemos sido nunca ni vamos a serlo", ha recalcado.

También ha acusado a Azcón de impulsar una política territorial "centralizadora". Por ello, le ha instado a trabajar por todos los aragoneses vivan donde vivan. "Pero parece que le es más fácil reducir Sucesiones y Donaciones", le ha reprochado.

En su opinión, todo parte de que el problema de la provincia de Teruel "no ha sido asumido como propio por Aragón ni como merece": "Potencia una zona y deja atrás al resto".

En materia de renovables, ha asegurado que el PP trabaja "para las grandes multinacionales". "Con la ley de Energía se han saltado los procedimientos parlamentarios más lógicos. Se ha sumado a la fiebre especuladora", ha afirmado.

En cuanto a los centros de datos, cree que no pueden ser las multinacionales las que elijan dónde ubicarse. Tampoco ve bien que todos deban tener un Plan de Interés (PIGA). "Deberían pagar impuestos municipales", ha aseverado antes de criticar la situación de las listas de espera y la falta de profesionales, que "agranda la brecha con la gran ciudad".

Guitarte ha llegado a proponer construir cuatro viviendas en cada pequeño municipio para frenar los problemas de vivienda y despoblación, un guante que ha recogido Azcón.

El líder conservador ha respondido nombrando las grandes inversiones de su Gobierno en la provincia de Teruel y con un anuncio: 250 viviendas en Teruel capital a través del plan 'Más vivienda, mejor empleo', ligado a los PIGA. Serán "las primeras" dentro de esta línea, ha avanzado.

También ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por las dificultades que están encontrando para sacar adelante el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de este año y ha 'tentado' a Guitarte con más fondos contra la despoblación y en la lucha contra los incendios forestales.

Azcón ha pedido a Aragón-Teruel Existe "colaboración" en el debate sobre los centros de datos, recalcando que están en juego miles de puestos de trabajo, también en la provincia de Teruel. "Y no voy a tirar la toalla para que lleguen inversiones milmillonarias allí. Estamos trabajando para conseguirlo. De hecho, próximamente anunciaremos una nueva inversión respaldada por un gigante de la tecnología", ha adelantado.

Asimismo, ha alertado de riesgos en el horizonte: "Si la PAC actual desaparece, los problemas del medio rural se multiplican".

