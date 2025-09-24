Javier Lambán recibirá a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales

Las primeras palabras de Jorge Azcón en su discurso en el Debate de la Comunidad han sido de homenaje a Javier Lambán. Así, en ese recuerdo ha anunciado que el expresidente de Aragón recibirá a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales.

"Es sin duda un ejemplo de coherencia, honestidad y patriotismo constitucional que debemos honrar y del que debemos tomar ejemplo para afrontar los difíciles momentos y las situaciones inéditas que vive la política nacional. Un peligroso escenario que a los aragoneses nos afecta y nos concierne directamente en nuestra condición de españoles", ha expuesto el actual presidente aragonés.

Azcón ha recordado que "en noviembre de 2018, en el cuarenta aniversario de la Constitución Española, el presidente Lambán tuvo la altura de miras de recordar al turiasonense Gabriel Cisneros y distinguirlo con honores a título póstumo, con la Medalla de Aragón, por su participación decisiva en nuestra historia democrática".

"Ahora cerramos un círculo de reconocimiento mutuo, premiando precisamente lo que el presidente Lambán hizo con valentía y coraje hasta su último día: enaltecer, defender y divulgar los valores democráticos recogidos en la Constitución Española, que son los que nos han dado los mejores 47 años de nuestra historia y que bajo ningún concepto podemos permitir que nadie subvierta ni arruine en aras de un objetivo exclusivamente personal y ególatra", ha agregado.

Javier Lambán será la tercera figura reconocida en el marco del Premio Gabriel Cisneros. En anteriores ocasiones se ha otorgado este reconocimiento a los diputados y senadores aragoneses de la legislatura constituyente y a los fiscales del 'procés'.