El Gobierno de Sánchez indulta a dos de ‘Los 6 de Zaragoza’ condenados por altercados en un acto de Vox

Los dos jóvenes que ahora reciben el indulto son Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre. Desde la plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza' exigen el indulto para Imad y Daniel, los otros dos condenados que seguirán en prisión.

El Gobierno de España ha concedido el indulto a dos de los conocidos como ‘Los 6 de Zaragoza’, condenados a prisión por provocar disturbios en la calle durante un mitin de Vox en la capital aragonesa en enero de 2019.

La condena impuesta a los cuatro jóvenes mayores de edad asciende a 4 años y 9 meses de cárcel. Desde entonces, la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza” ha ido manifestándose y reuniendo apoyos para exigir el indulto.

Los dos jóvenes que ahora reciben el indulto son Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre, condenados por un delito agravado de desórdenes públicos. “El Ministerio fiscal y el tribunal sentenciador han informado favorablemente del indulto”, ha detallado la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Desde la plataforma se defendía que la condena se realizó "sin más pruebas" que un "contradictorio" testimonio policial. Además de la condena a prisión, tuvieron que indemnizar con 140.000 euros a un agente que resultó herido en el dispositivo policial de aquella manifestación.

Tras conocer la noticia, esta plataforma ha celebrado lo que define como una "victoria del movimiento popular" que ha denunciado "este caso de represión del Estado". "Han estado más de un año encerrados por unas detenciones aleatorias y unas sentencias injustas sin más pruebas que la opinión policial, algo que nunca debería haber ocurrido", destacan.

No obstante, inciden en que la satisfacción no es completa, ya que reclaman también el indulto para Imad y Daniel, los otros dos jóvenes que permanecerán en prisión. El primero, además, sufrió problemas de salud mental en la cárcel. "Se trata del mismo caso, las mismas detenciones aleatorias por parte de la policía y las mismas injustas sentencias de la judicatura. ¿Por qué a los otros dos jóvenes no se les ha aplicado la misma medida?", subrayan.

De hecho, creen que el Gobierno PSOE - Sumar solo busca "dividir" y "acallar la movilización" con la liberación de dos de ellos. "Seguiremos presionando y movilizándonos hasta que Imad y Daniel sean libres, y hasta que todos los presos políticos salgan de la cárcel", apelan.

