Alejandro Moda y el Casademont Zaragoza presentan el nuevo vestuario oficial 2025-26 en El Cachirulo

Los jugadores, este martes durante la presentación oficial. E. E.

La presentación ha contado con la presencia del nuevo técnico Jesús Ramírez y de la plantilla al completo.

La moda y el deporte se han dado la mano este martes en el restaurante El Cachirulo, donde Alejandro Moda y Casademont Zaragoza han presentado el nuevo vestuario oficial de la temporada 2025-26.

El acto ha contado con la presencia del nuevo técnico Jesús Ramírez y de la plantilla al completo, que han posado por primera vez con su elegante equipación de viaje.

El conjunto elegido combina camisa celeste, jersey marino de punto estructurado, pantalón chino azul elástico, cinturón trenzado en azules, zapatillas azul marino y abrigo de paño con cortavientos, una propuesta que aúna comodidad, estilo y distinción para cada desplazamiento del equipo.

El equipo técnico ha aportado un toque extra de sofisticación luciendo traje azul y camisa blanca, una apuesta por la elegancia en los días de partido.

La presentación ha vuelto a poner en valor la colaboración de Alejandro Moda, de la mano de sus Yoshino Yawata y Munich, que reafirman su compromiso con la imagen del club y su presencia en una cita que une moda, deporte y ciudad.

Además, el evento ha tenido un significado especial al coincidir con el 50 aniversario de Alejandro Moda, consolidando su papel como referente en el sector de la moda masculina en Aragón y como aliado de las grandes citas deportivas.

Con esta presentación, Casademont Zaragoza abre una temporada que promete grandes emociones dentro y fuera de la pista, mostrando que el estilo y la excelencia también se visten en cada desplazamiento.