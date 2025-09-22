El juez cita a declarar a una empresa holandesa por la venta de 10.000 mascarillas falsas en la pandemia

Los responsables de una empresa del Grupo Santacatalina en Amsterdam, Escrow & Trust Europe, tendrán que declarar como investigados por la venta de 10.000 mascarillas defectuosas al Gobierno de Aragón durante la pandemia.

El Ejecutivo aragonés llevó el expediente a la Fiscalía al entender que se cometió un posible delito de estafa por parte del proveedor al anterior Gobierno de Javier Lambán.

Según obra en el expediente del Instituto de Servicios Sociales (IASS) del 2 abril de 2020, el Gobierno aragonés pagó anticipadamente al Grupo Santacatalina un total de 244.570 euros por el material, aunque posteriormente se detectó que 10.000 mascarillas FFP2 y FFP3, que se pagaron a 4,15 euros por unidad, no eran adecuadas para uso sanitario.

Ahora, el Juzgado de Instrucción ha dictado que Emilio Santacatalina Revelles y Nicolaas Richardus Johannes María tendrán que declarar en calidad de investigados para que den explicaciones sobre esta operación.

Desde el Ejecutivo aragonés se cifra en 25.382 euros el beneficio patrimonial que supuso para el empresario la venta de un material parcialmente defectuoso, más el coste proporcional del transporte internacional de todo el material adquirido.

La compañía –Escrow Trust Europe Foundation, radicada en Países Bajos– simuló además un certificado que falseaba la naturaleza del material adquirido y su efectividad, tal y como ya constaba en un requerimiento enviado por el Ejecutivo anterior en agosto de 2020, cuatro meses después de la operación.

