"Vine, vi y vencí": gesta histórica del matador de toros Aarón Palacio al salir por la puerta grande el día de su alternativa

La gesta de Aarón Palacio cada vez se hace más grande tras salir por la "Puerta de los Cónsules" de la plaza de toros de Nimes (Francia) este sábado, día de su alternativa. Y es que el ya nombrado matador de toros ha roto todos los esquemas cortando tres orejas, lo que le ha llevado a salir a hombros entre los vítores del público.

En una corrida en la que compartía cartel con grandes figuras del mundo del toreo como Roca Rey o Pablo Aguado, Aarón Palacio ha resultado el triunfador de la tarde. Así, en su alternativa, se ha puesto frente toros de la ganadería de Jandilla, cortando una oreja en su primer toro, de nombre Vicioso (508 kilos) y dos orejas a su segundo toro de nombre Verdugo (548 kilos), un toro encastado, colorado, al que el ya matador de toros aragonés, ha recibido a portagayola.

Aarón Palacio el día de su alternativa en la plaza de toros de Nimes Cedida

"Ha estado tremendo", ha ensalzado Juan José Vera, mentor del ya matador. Tras una faena brillante ha culminado con una estocada impecable, y le ha servido para cortar las dos orejas que le faltaban para culminar la tarde por todo lo alto.

La hazaña protagonizada frente a 16.000 personas que recoge la plaza de toros de Nimes ha elevado a Aarón Palacio en el día de su alternativa a lo más alto. No era tarea fácil ya que para salir por la "Puerta de los Cónsules" se tiene que cumplir con el requisito de cortar tres orejas, no las dos habituales. Así que como decían en Roma: "Vine, vi y vencí".

Aarón Palacio en el día de su alternativa Cedida

En conversación con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN tras la corrida, Juan José Vera reconoce haber estado "tensos" minutos antes, pero que el joven "no mostraba nada de nervios porque es de otra pasta". "Confío tanto en él que sabía que iba a cortar las orejas", reconoce Vera.

Tras el éxito cometido, Vera afirma que el joven está "exultante" como toda su cuadrilla y todo el entorno que le acompaña: "Pegar un puñetazo así y abrir la puerta de los Cónsules en Nimes, no es habitual. Es que es espectacular", concluye.