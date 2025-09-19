Cuarte de Huerva impulsa la movilidad sostenible con un nuevo carril bici que conectará con las zonas industriales

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad 2025, el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) han presentado este viernes un nuevo carril bici bidireccional destinado a favorecer la conexión entre zonas industriales del municipio. Se trata de un paso importante dentro del objetivo compartido de impulsar una movilidad más sostenible, segura y adaptada al entorno productivo de Cuarte.

El proyecto cuenta con una inversión aproximada de 715.000 euros, financiados a través de los fondos europeos Next Generation y gestionados por el CTAZ, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Como complemento a esta infraestructura, también se instalarán dos estaciones del sistema BIZIA para el aparcamiento seguro de bicicletas, con capacidad para 12 plazas cada una. Esta actuación, con un presupuesto de 108.000 euros, también está financiada con fondos europeos y gestionada por el Consorcio.

Durante el acto de presentación, la alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, ha estado acompañada por el director gerente del CTAZ, Javier Jiménez; Iñaki Rituerto, responsable de Transporte; Jorge Elía, responsable de Movilidad; el ingeniero de caminos Juan Manuel Bernad, director técnico de la empresa Cadisa y director de obra del proyecto; concejales del equipo de gobierno y técnicos del Ayuntamiento de Cuarte.

La alcaldesa ha aprovechado su intervención para recordar dos cuestiones clave en cuanto a la movilidad en Cuarte. En primer lugar, ha reiterado la necesidad urgente de mejorar la frecuencia horaria del autobús 410, que une Cuarte con Zaragoza, y ha subrayado que el equipo de gobierno continúa trabajando estrechamente con el CTAZ para lograr una solución efectiva.

Asimismo, ha vuelto a poner sobre la mesa los problemas de acceso viario al municipio, una cuestión estructural que, según ha remarcado, requiere una solución urgente. En este sentido, ha asegurado que, “si es necesario, el Ayuntamiento está preparado para trasladar esta exigencia ante el Gobierno Central” con el objetivo de lograr una respuesta firme y definitiva que permita garantizar la seguridad, la fluidez del tráfico y la calidad de vida de los vecinos de Cuarte de Huerva.

Con estas actuaciones, Cuarte de Huerva da un nuevo paso en su compromiso con una movilidad sostenible, apostando por soluciones que integran innovación, conectividad y respeto por el entorno urbano e industrial.