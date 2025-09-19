Aragón alegará contra los vicios de inconstitucionalidad del real decreto para frenar los primeros traslados de menas

Aragón prepara ya las primeras alegaciones que presentará, expediente por expediente, contra el reparto de menores migrantes no acompañados. Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, los escritos se centrarán en los vicios de inconstitucionalidad que, según el Ejecutivo de Jorge Azcón, presenta el real decreto en el que se basan las asignaciones.

Se basarán en aspectos normativos y no tanto en la sobresaturación de recursos que vienen denunciando en los últimos meses desde el Pignatelli.

El Gobierno aragonés insiste en que la norma invade sus competencias y espera que el goteo vivido este jueves -a primera hora se tenía constancia de 10 expedientes y a última eran 13- se mantenga, ya que esto mismo está sucediendo en el resto de las comunidades autónomas.

La DGA va a intentar hacer ver por todos los medios su rechazo a un reparto que considera injusto e insolidario al responder "a los intereses de Pedro Sánchez" y no al interés superior de los menores. Todo apunta, sin embargo, a que las alegaciones serán rechazadas.

La pregunta ahora es, ¿cuándo podrían empezar a llegar los primeros menores a la Comunidad? Lo único claro es que no será antes de octubre. El Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para dar sus argumentos en contra del traslado, alegaciones que deberán resolverse de cara a poder emitir el correspondiente informe de traslado.

Aunque los escritos partirán de un modelo común, estarán adaptados a la casuística de cada uno de los menores. De ser rechazados, el Ejecutivo podría ir a la vía contencioso-administrativa, una opción para nada descartable en vista de la oposición frontal que ha mostrado el PP desde el minuto uno.

En todo caso, el mensaje no cambia: se cumplirá la ley y se garantizará la acogida a los menores que pongan un pie en el territorio.

Lo poco que se sabe de los primeros 13 jóvenes es que todos son varones, que ocho proceden de Canarias, que cinco vienen de Ceuta y que la mayoría rondan los 18 años.

Este dato es especialmente importante, ya que uno de los aspectos en los que se tendrá que trabajar es en los itinerarios formativos. Estar cerca de la mayoría de edad hará que su traslado no se planifique de igual forma que si tuvieran, por ejemplo, 14 años.

Otra incógnita es dónde vivirán una vez que lleguen a la Comunidad. Desde la DGA no adelantan si será en una de las plazas ya habilitadas o en otras de nueva creación, ya que todo dependerá de cómo esté el sistema, que varía cada semana, en ese momento.

En los últimos meses, desde el Ejecutivo se ha pedido ayuda a ayuntamientos y diputaciones, pero la mayoría de los alcaldes han contestado lo mismo: en sus municipios no hay sitio. De hecho, se ha pedido a los regidores que ejerzan de mediadores en caso de conocer a particulares con pisos a la venta o en alquiler.

Que se tenga ya sobre la mesa 13 no quiere decir, en cualquier caso, que esas 13 personas vayan a llegar de vez, ya que podrían hacerlo en pequeños grupos, como sucedió en otras ocasiones.

Por el momento sigue sin haber un cronograma, por lo que se desconoce cuándo irán llegando los cerca de 240 menores restantes que, según los criterios del Gobierno de coalición, 'pertenecen' a Aragón.