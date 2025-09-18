El MNAC contesta rotundo a Aragón por las humedades en las pinturas de Sijena e insiste en no trasladarlas: "Es falso"

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha respondido con un comunicado al Gobierno de Aragón tras denunciar humedades en las pinturas de Sijena y urgir al juez su traslado desde Cataluña en cumplimiento de la sentencia.

El Museo catalán asegura que las informaciones son “falsas” y que no existen humedades “de ningún tipo” en la sala 16, un espacio que, recalca, está “aislado y con unas condiciones estables certificadas”.

Su versión difiere completamente de la que defienden Aragón y sus técnicos. Este jueves, el propio director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha expresado su "máxima preocupación" por el mantenimiento que han recibido las pinturas por parte del Museo Nacional. “Si estuviera tan pendiente no se hubieran producido esas humedades", ha llegado a decir.

Para el MNAC, en cambio, las manchas y “las numerosas alteraciones que tienen estas pinturas, como las grietas, levantamientos, descohesión entre capas, etc, forman parte del conjunto de los daños y vicisitudes que han sufrido a lo largo del tiempo”. “Son la evidencia de su alto grado de degradación y de su extrema fragilidad, hecho que desaconseja absolutamente su movimiento”, insiste.

A este respecto, defiende que los informes independientes presentados por el Museo, como el de ICCROM, máximo organismo internacional para la preservación de bienes culturales, “certifican que el entorno y las condiciones actuales de las pinturas garantizan su estabilidad”.

Para los técnicos de Aragón, sin embargo, las humedades "son posteriores a la instalación de esas pinturas en el soporte actual", ya que, de no ser así, “tendrían que haber sido detectadas en los movimientos".

Hay que recordar que las pinturas fueron trasladadas en varias ocasiones incluso fuera de España sin que entonces se pusiera ningún problema. Por ello, Olloqui ha alertado: "Si fueron detectadas y no fueran tratadas estaríamos hablando de otra responsabilidad por parte del MNAC".

En su opinión, todo esto deja una cosa clara: "Si las pinturas soportan las humedades, ¿cómo no van a poder soportar el traslado?", se ha preguntado.

Cree, por tanto, que las instituciones catalanas -que en los últimos meses han venido expresando sus dudas sobre la capacidad de Aragón de hacer un traslado con garantías- deben dejar la etapa de duelo y confrontación, y que es necesario reconocer los derechos culturales de los aragoneses".