Estas son las actuaciones para el aeropuerto de Zaragoza con el plan inversor de Aena 2027-2031

Se vienen mejoras en el Aeropuerto de Zaragoza tras el nuevo Plan de inversores 2027-2031 presentado por Pedro Sánchez este jueves. Los aeropuertos están viviendo un mes convulso entre idas y venidas de Ryanair, sobre todo, el de la capital aragonesa que ha visto reducida su oferta. Ahora Aena da un paso adelante para mejorar las bases.

En el caso del aeropuerto de Zaragoza se va a ver beneficiado en diferentes aspectos y se van a acometer siete actuaciones respecto a las instalaciones situadas en la capital aragonesa. En este aspecto, se van a llevar a cabo obras en la terminal de pasajeros con nuevos accesos, calderas y renovación de PCI. A lo que se suma una renovación de aseos, puertas automáticas y equipamiento de facturación. Así, eso traerá una nueva pasarela de embarque.

Las pistas de vuelo también van a ser objeto de modificaciones ya que se va a llevar a cabo un recrecido de pista. Por su parte, en el campo de vuelo se va a acometer una ampliación del edificio SEI, renovación torre mega y otras actuaciones en plataforma, instalación de 400Hz. En el campo de vuelo también se va a instalar un nuevo control de videovigilancia para mejorar la seguridad.

En vistas a los usuarios y trabajadores del aeropuerto, se va a contar con una ampliación de plazas de aparcamiento con la construcción de un nuevo aparcamiento en altura.

Desde un punto de vista de mantenimiento se va a aplicar la renovación y mejora de sistemas eléctricos con una nueva central eléctrica, nuevo centro de transformación y renovación de cuadros eléctricos. Además se va a contar con un plan fotovoltaico con una potencia total instalada de 5,952 MWp y una potencia nominal de 4,995 MW, con una inversión de 4,84M de euros.

La base aeroportuaria de Huesca también va a ser objeto de nuevas operaciones. Con el plan de inversión que va a inyectar Aena, se prevén actuaciones en el campo de vuelo y plataforma con una adecuación del pavimento de la pista.

Además de una mejora en la seguridad con un equipamiento de seguridad y vehículos SIE, y la incorporación de un sistema de información y comunicaciones. Dentro de las obras también se incluye la adecuación del edificio Guara y Hangar 2.

Todas estas actuaciones forman parte de la propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena, que se incluirá en el DORA 2027-2031, contempla una inversión total de 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).