La Universidad de Zaragoza roza el lleno antes del último llamamiento con 400 plazas libres: "Estamos satisfechos"

El curso universitario dio el pistoletazo de salida el 3 de septiembre, pero eso no significa que la oportunidad para estudiar un grado haya finalizado. La Universidad de Zaragoza abre una última oportundidad para los estudiantes que estén pendientes de adentrarse en la vida universitaria.

Hasta este lunes 15 de septiembre, el campus universitario se encuentra con un 95% de plazas cubiertas, rozando el lleno a escasos tres días de que se cierre el periodo de matriculación para los últimos estudiantes que se han inscrito en este quinto llamamiento.

Esto supone 6.377 estudiantes matriculados de nuevo ingreso, lo que supone 57 más que la semana pasada. Asimismo, las cifras históricas que está consiguiendo la Universidad de Zaragoza también indican que son 107 estudiantes más que en el mismo periodo del año anterior.

"Son, sin duda,datos que nos hacen sentir muy bien porque entendemos que la oferta formativa de nuestra universidad pública tiene buena acogida", valora Miguel Ángel Barberan, vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza. Así mantiene alta la esperanza de que en su mayoría los grados se vayan a completar.

Más a fondo, el vicerrector ha detallado que el campus de Teruel es el que alberga más plazas sin cubrir con vacantes en Bellas Artes y, la sorpresa, de Enfermería, un grado altamente demandado de ciencias de la salud.

Ante ello, Barberán ha expresado su esperanza de que se termine completando y ha justificado las plazas libres por "muchos movimientos de matrículas y anulaciones".

En esta misma línea le siguen grados de la rama sanitaria en el campus oscense con plazas libres en Nutrición y Dietética, y Ciencias Ambientales.

Mientras tanto, en el campus de La Almunia de Doña Godina ha reseñado que quedan plazas, entre otros, en el grado de Ingeniería de Datos de Procesos Industriales.

Por su parte, el grado de Turismo es el que se sitúa con más plazas vacantes a los que se une Finanzas y Contabilidad o Historia del Arte. Ya sin llamamientos a la vista y con matriculación directa se encuentran los grados de Geología y Química.

"Son cifras que están muy bien, nos hace pensar que vamos a cubrir prácticamente la totalidad de las plazas en muchas titulaciones y en otras va a estar muy cercano a la plena matrícula, con lo cual estamos satisfechos", reitera. A lo que aboga que estos buenos resultados se deben a la oferta de "titulaciones atractivas".

Así, la Universidad de Zaragoza afronta las últimas matriculaciones en los próximos días. Todos aquellos serán llamados y podrán matricularse hasta el jueves 18 de septiembre a las 23.59, dos semanas después de que el curso universitario haya comenzado.