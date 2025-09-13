35º aniversario de Plena Inclusión Aragón: "Si nuestros pioneros vieran lo que hemos conseguido, no lo creerían"

La asociación ‘Plena Inclusión Aragón’ ha celebrado este sábado sus 35 años de vida colaborando y ayudando en garantizar una vida digna para las personas con discapacidad intelectual. Junto a la plataforma ‘Los que no se rinden’, que también cumple sus 10 años, son dos entidades referentes en el movimiento asociativo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias en la Comunidad.

Durante este tiempo, la evolución de los derechos de las personas con discapacidad ha sido exponencial, como ha recordado el presidente de ‘Plena Inclusión Aragón’, Santiago Villanueva. “Si nuestros pioneros vieran la luz, no se creerían todo lo que se ha conseguido. Sus hijos entonces no podían ni ser escolarizados, o sea, tenían prohibida la escolarización”, ha recordado.

Durante el acto se ha reconocido a las personas que iniciaron este movimiento en un “ambiente hostil” y con un panorama “desastroso”. “No era el ambiente de hoy en día. Hoy, nuestros hijos disfrutan mucho de la valentía, el arroje y el coraje de aquellas familias”, ha destacado Villanueva.

Hoy, ‘Plena Inclusión’ atiende de manera directa a más de 4.000 personas a través de 25 centros ocupacionales, 23 centros de día y residencias, y 17 pisos tutelados, además de dos colegios de educación especial. Ante ello, las entidades siguen trabajando en lograr muchos más avances, con un modelo más centrado en las personas y hacia su incorporación al empleo.

En ello trabajan también desde ‘Los que no se rinden’, la primera asociación en España creada por personas con discapacidad intelectual. Su presidente, Paco Monteagudo, ha celebrado los avances logrados en los últimos años, pese a que “nos queda un largo camino que recorrer”. “Incluso yo me he podido casar, porque no estaba permitido, pero queda mucho, como que puedan vivir en un piso normal y corriente o comprarme un coche”, ha aseverado.

Reconocimiento de la consejera Carmen Susín y la ministra Pilar Alegría

Una celebración que ha contado con el aval de la consejera aragonesa de Bienestar Social, Carmen Susín, y la ministra Pilar Alegría. Susín ha reconocido que desde las administraciones se debe seguir apostando por acompañar a las personas con discapacidad en ámbitos como la vivienda, la educación y, en definitiva, “una vida plena”.

La ministra Pilar Alegría, en el 35º aniversario de 'Plena Inclusión Aragón'

Mientras, Alegría se ha comprometido a “seguir trabajando” para que “ningún niño quede excluido del sistema educativo” por su discapacidad y que todos los centros ofrezcan una accesibilidad universal. “Sois lo mejor que tenemos en Aragón y en nuestra sociedad. Nos sentimos orgullosos de todos vosotros”, ha afirmado.