Vuelve el fuego a las Cortes de Aragón: primer cara a cara del curso entre el Gobierno de Azcón y la oposición

En los últimos días, el hemiciclo de las Cortes de Aragón estaba bastante transitado por turistas que venían a conocer el Parlamento y las demás instancias del histórico Palacio de la Aljafería. Pero todo va a cambiar este jueves, cuando los pasillos vuelvan a llenarse de diputados, asesores y periodistas en el primer Pleno del curso político.

Dos meses después del último Pleno, el Gobierno de Azcón volverá a medirse cara a cara con la oposición, que tiene afilados los cuchillos para buscar las cosquillas a la gestión del Partido Popular, en un año clave en el que necesita aprobar nuevos presupuestos para no ver comprometido el resto de la legislatura.

Para comenzar la temporada, se espera un Pleno bronco, que empiece a marcar el tono de los próximos meses, con las comparecencias de hasta tres consejeros y el presidente Jorge Azcón, quien tiene que intervenir para hablar de la respuesta ante las emergencias de este verano, aunque en las últimas ocasiones lo ha delegado en el responsable de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

Antes, se debatirán tres propuestas de ley, la creación del Instituto de Salud Pública, la modificación del IMAR que pretende Vox, y la declaración del 20 de diciembre como “Día del Justicia de Aragón”.

Después llegará el turno de los consejeros, empezando por la vicepresidenta, Mar Vaquero, para tratar uno de los asuntos más peliagudos del verano, la alta siniestralidad laboral, que se ha cobrado la vida de una decena de trabajadores solo en el último mes y medio.

El siguiente punto del orden del día apunta a subir los decibelios del hemiciclo, ya que la consejera de Bienestar Social intervendrá para hablar de la acogida de menores migrantes. Será este asunto el que mida la temperatura de las relaciones entre el PP de Azcón y Vox, ya con las vistas puestas en el techo de gasto y los próximos presupuestos.

Porque, más allá del Pleno y los asuntos que se traten, toda la atención va a estar fijada en los pasos que dé el Gobierno de Azcón para aprobar las nuevas cuentas. El consejero Bermúdez de Castro dijo que este mismo mes de septiembre se llevaría al Parlamento el techo de gasto, que no lleva debate al tratarse únicamente de la cifra máxima que se podrá gastar. Habrá que ver si lo hace antes o después del Debate sobre el Estado de la Comunidad, del 24 y 25 de septiembre.

Cerrará la ronda de consejeros la responsable de Educación, Tomasa Hernández, para tratar uno de los clásicos del mes de septiembre, la vuelta al cole, que siempre genera disparidad de opiniones entre el Gobierno de turno, la comunidad educativa y la oposición.

El último Pleno del curso pasado ya dejó claras las impresiones del ambiente que se respiraba en el hemiciclo. Se debatió sobre el retorno de las pinturas de Sijena, sin lograr un mensaje unánime pese a que se votaban hasta siete textos, cada uno con sus matices que llevaron al Pleno al fracaso. Un Pleno que, si fuera poco, dejó una insólita imagen, con toda la izquierda dejando vacíos sus escaños como protesta por un insulto de Vox al diputado de Podemos. Y todavía quedan 2 años de legislatura.