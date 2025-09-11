Las Cortes de Aragón guardan un sentido minuto de silencio en recuerdo de Javier Lambán

El primer Pleno del curso político en las Cortes de Aragón ha iniciado con un sentido minuto de silencio en recuerdo del expresidente Javier Lambán.

Este jueves tenía lugar la primera sesión tras la muerte el pasado 15 de agosto del líder socialista aragonés, y los diputados no han querido perder la oportunidad de guardar un recuerdo en su memoria.

La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, ha sido la encargada de anunciar el detalle del Parlamento antes de comenzar el Pleno.

En el momento del minuto de silencio, ambas bancadas se encontraban llenas con prácticamente todos los diputados, aunque, por parte del Gobierno, solo se encontraban los responsables de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro; de Sanidad, José Luis Bancalero; y de Empleo, Claudia Pérez.

Tras unos segundos, los diputados han roto el silencio con emotivos aplausos, que han resonado por todo el hemiciclo.